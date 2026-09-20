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Деревянный пазл "Теремок" 9 дет. арт.8286 /35 купить с доставкой в Москве
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Деревянный пазл "Теремок" 9 дет. арт.8286 /35

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Деревянный пазл &quot;Теремок&quot; 9 дет. арт.8286 /35 - фото 1
Деревянный пазл &quot;Теремок&quot; 9 дет. арт.8286 /35 - фото 2
Деревянный пазл &quot;Теремок&quot; 9 дет. арт.8286 /35 - фото 3
Деревянный пазл &quot;Теремок&quot; 9 дет. арт.8286 /35 - фото 4
Деревянный пазл &quot;Теремок&quot; 9 дет. арт.8286 /35 - фото 5
Деревянный пазл &quot;Теремок&quot; 9 дет. арт.8286 /35 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
  • Деревянный пазл &quot;Теремок&quot; 9 дет. арт.8286 /35 - фото 1
  • Деревянный пазл &quot;Теремок&quot; 9 дет. арт.8286 /35 - фото 2
  • Деревянный пазл &quot;Теремок&quot; 9 дет. арт.8286 /35 - фото 3
  • Деревянный пазл &quot;Теремок&quot; 9 дет. арт.8286 /35 - фото 4
  • Деревянный пазл &quot;Теремок&quot; 9 дет. арт.8286 /35 - фото 5
  • Деревянный пазл &quot;Теремок&quot; 9 дет. арт.8286 /35 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664084
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Пазлы
Вид пазла
пазл
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
контурный
Количество деталей
9 шт.
Материал
дерево
Тематика
сказки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х1
Вес, г.
210

Описание товара Деревянный пазл "Теремок" 9 дет. арт.8286 /35

Пазл Нескучные игры Теремок 8286 /35 способствует воспитанию у ребенка усидчивости, терпения и аккуратности. Детали пазла фигурные и отличаются формой от стандартных деталей пазла. Пазл собирается внутри рамки, что облегчает процесс сборки для ребенка.

Отзывы о товаре Деревянный пазл "Теремок" 9 дет. арт.8286 /35




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Пазлы
Вид пазла
пазл
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
контурный
Количество деталей
9 шт.
Материал
дерево
Тематика
сказки
Страна производитель
Китай
Описание
Пазл Нескучные игры Теремок 8286 /35 способствует воспитанию у ребенка усидчивости, терпения и аккуратности. Детали пазла фигурные и отличаются формой от стандартных деталей пазла. Пазл собирается внутри рамки, что облегчает процесс сборки для ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Деревянный пазл "Теремок" 9 дет. арт.8286 /35 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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