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Демонстрационный материал Радуга "Растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса.Природные зоны" купить с доставкой в Москве
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Демонстрационный материал Радуга "Растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса.Природные зоны"

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Демонстрационный материал Радуга &quot;Растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса.Природные зоны&quot; - фото 1
Демонстрационный материал Радуга &quot;Растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса.Природные зоны&quot; - фото 2
Демонстрационный материал Радуга &quot;Растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса.Природные зоны&quot; - фото 3
Демонстрационный материал Радуга &quot;Растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса.Природные зоны&quot; - фото 4
Демонстрационный материал Радуга &quot;Растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса.Природные зоны&quot; - фото 5
Демонстрационный материал Радуга &quot;Растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса.Природные зоны&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
эрудиция
Возраст
от 5 лет
  • Демонстрационный материал Радуга &quot;Растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса.Природные зоны&quot; - фото 1
  • Демонстрационный материал Радуга &quot;Растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса.Природные зоны&quot; - фото 2
  • Демонстрационный материал Радуга &quot;Растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса.Природные зоны&quot; - фото 3
  • Демонстрационный материал Радуга &quot;Растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса.Природные зоны&quot; - фото 4
  • Демонстрационный материал Радуга &quot;Растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса.Природные зоны&quot; - фото 5
  • Демонстрационный материал Радуга &quot;Растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса.Природные зоны&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662404
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Характеристики

Бренд
РАДУГА фабрика игр
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
эрудиция
Возраст
от 5 лет
Материал
картон
Комплектация
15 карточек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х30х1
Вес, г.
805

Описание товара Демонстрационный материал Радуга "Растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса.Природные зоны"

Демонстрационный материал Растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса предназначен для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Он состоит из плакатов и демонстрационных карт, на обороте которых есть интересная информация о животных и растениях. В наборе предлагается и раздаточный материал, где животное показано на фоне среды обитания, эти карточки можно помещать на большой плакат.

Отзывы о товаре Демонстрационный материал Радуга "Растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса.Природные зоны"




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Характеристики
Бренд
РАДУГА фабрика игр
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
эрудиция
Возраст
от 5 лет
Материал
картон
Комплектация
15 карточек
Страна производитель
Китай
Описание
Демонстрационный материал Растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса предназначен для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Он состоит из плакатов и демонстрационных карт, на обороте которых есть интересная информация о животных и растениях. В наборе предлагается и раздаточный материал, где животное показано на фоне среды обитания, эти карточки можно помещать на большой плакат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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