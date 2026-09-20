Грузовой автомобиль инерционный,открываются двери (металл,пластик) (в коробке)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662377
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х11х8
Вес, г.
280
Описание товара Грузовой автомобиль инерционный,открываются двери (металл,пластик) (в коробке)
Игрушка Грузовой автомобиль CLM-18B несомненно понравится вашему ребенку. Игрушка изготовлена из качественных материалов, использованные для ее оформления красители полнотью безопасны для жизни здоровья ребенка. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Игрушка Грузовой автомобиль CLM-18B несомненно понравится вашему ребенку. Игрушка изготовлена из качественных материалов, использованные для ее оформления красители полнотью безопасны для жизни здоровья ребенка. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Грузовой автомобиль инерционный,открываются двери (металл,пластик) (в коробке) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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