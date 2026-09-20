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Грабли 15 см (в сеточке) купить с доставкой в Москве
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Грабли 15 см (в сеточке)

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Грабли 15 см (в сеточке) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Грабли 15 см (в сеточке) - фото 1
  • Грабли 15 см (в сеточке) - фото 2
  • Грабли 15 см (в сеточке) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662265
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Характеристики

Бренд
Совтехстром
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х1
Вес, г.
14

Описание товара Грабли 15 см (в сеточке)

Пластмассовые грабли, небольшого размера для самых маленьких копателей. Играя, ребёнок развивает моторику рук и координацию движений, осваивает базовые бытовые навыки.

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Характеристики
Бренд
Совтехстром
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Описание
Пластмассовые грабли, небольшого размера для самых маленьких копателей. Играя, ребёнок развивает моторику рук и координацию движений, осваивает базовые бытовые навыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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