Выращивание кристаллов Lori "Синий кристалл" Лучистые кристаллы
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Характеристики
Тип товара
Набор для творчества
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662229
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
выращивание кристаллов
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
14х11х4
Вес, г.
90
Описание товара Выращивание кристаллов Lori "Синий кристалл" Лучистые кристаллы
Набор для творчества Lori Выращивание кристаллов. Лучистые кристаллы: Синий кристалл ЛК-002 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Набор по выращиванию цветных лучистых кристаллов. Химический опыт несложно провести, все необходимые комплектующие и реактивы уже входят в набор, поэтому никаких дополнительных материалов приобретать не нужно. Достаточно следовать инструкции, и кристалл начнет расти в этот же день. Благодаря набору ребенок сможет получить знания о том, как протекает химическая реакция кристаллизации веществ.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
выращивание кристаллов
Страна производитель
Россия
Набор для творчества Lori Выращивание кристаллов. Лучистые кристаллы: Синий кристалл ЛК-002 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Набор по выращиванию цветных лучистых кристаллов. Химический опыт несложно провести, все необходимые комплектующие и реактивы уже входят в набор, поэтому никаких дополнительных материалов приобретать не нужно. Достаточно следовать инструкции, и кристалл начнет расти в этот же день. Благодаря набору ребенок сможет получить знания о том, как протекает химическая реакция кристаллизации веществ.
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