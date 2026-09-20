Воздушный змей Разноцветный 120*60см в пакете SK-026
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздушный змей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662200
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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Воздушный змей
Возраст
от 4 лет
Комплектация
игрушка, упаковка
Материал
пластик, текстиль
Размер в упаковке
120x60 см
Страна бренда
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х8х2
Вес, г.
105
Описание товара Воздушный змей Разноцветный 120*60см в пакете SK-026
Воздушный змей Разноцветный SK-026 Красочный и яркий воздушный змей полюбится не только детям, но и взрослым!. Эта потрясающее приспособление послужит чудесным развлечением на свежем воздухе для Вас и Ваших близких!. Просто запустите воздушного змея в небо и направляйте его, поддерживая поверхность под углом к направлению движения ветра. Данная модель легка в управлении и обладает замечательной маневренностью, поэтому играть с ней сможет даже ребенок. - аксессуар, который без сомнения пригодится во время активного отдыха. Воздушный змей
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Бренд
NoName
Тип товара
Воздушный змей
Возраст
от 4 лет
Комплектация
игрушка, упаковка
Материал
пластик, текстиль
Размер в упаковке
120x60 см
Страна бренда
Китай
Страна производитель
Китай
Воздушный змей Разноцветный SK-026 Красочный и яркий воздушный змей полюбится не только детям, но и взрослым!. Эта потрясающее приспособление послужит чудесным развлечением на свежем воздухе для Вас и Ваших близких!. Просто запустите воздушного змея в небо и направляйте его, поддерживая поверхность под углом к направлению движения ветра. Данная модель легка в управлении и обладает замечательной маневренностью, поэтому играть с ней сможет даже ребенок. - аксессуар, который без сомнения пригодится во время активного отдыха. Воздушный змей
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Воздушный змей Разноцветный 120*60см в пакете SK-026 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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