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Ведро "Волна" в ассортименте купить с доставкой в Москве
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Ведро "Волна" в ассортименте

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Ведро &quot;Волна&quot; в ассортименте - фото 1
Ведро &quot;Волна&quot; в ассортименте - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Ведро &quot;Волна&quot; в ассортименте - фото 1
  • Ведро &quot;Волна&quot; в ассортименте - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662125
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Характеристики

Бренд
Кнопа
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х10
Вес, г.
304

Описание товара Ведро "Волна" в ассортименте

В такое ведро из легкого и прочного пластика удобно сложить небольшие игрушки, которые понадобятся малышу во время прогулки. Край этого яркого ведерка украшен изящным волнистым орнаментом.

Отзывы о товаре Ведро "Волна" в ассортименте




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Характеристики
Бренд
Кнопа
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Описание
В такое ведро из легкого и прочного пластика удобно сложить небольшие игрушки, которые понадобятся малышу во время прогулки. Край этого яркого ведерка украшен изящным волнистым орнаментом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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