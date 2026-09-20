Бимбосфера-"Котенок" (в сеточке)

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Каталка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662066
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Бимбосфера-Котенок - это каталка-игрушка, которая станет отличным подарком для вашего малыша. Она выполнена в виде милого котенка, украшенного миниатюрной шляпкой и разноцветными мячиками на животе. Во время движения мячики переворачиваются, создавая интересный звук. Особенностью игрушки является ее функциональность. Шипованные колеса позволяют катать игрушку на любой поверхности, а также создают характерный звук при движении. Бимбосфера-Котенок может быть прикреплена к веревке, что позволяет малышу катать его как дома, так и на улице. Яркая и насыщенная расцветка игрушки поднимет настроение и порадует как вашего ребенка, так и окружающих. Материал изготовления - качественный пластик, который не вызывает аллергических реакций и безопасен для ребенка. Игрушка соответствует всем необходимым требованиям и нормам качества. Бимбосфера-Котенок способствует физическому развитию малыша, помогает сделать первые шаги и освоить навыки ходьбы. Развивает координацию движений и способность ориентироваться в пространстве. Игрушка подходит для детей от 1 года и старше.
Бимбосфера-Котенок - это каталка-игрушка, которая станет отличным подарком для вашего малыша. Она выполнена в виде милого котенка, украшенного миниатюрной шляпкой и разноцветными мячиками на животе. Во время движения мячики переворачиваются, создавая интересный звук. Особенностью игрушки является ее функциональность. Шипованные колеса позволяют катать игрушку на любой поверхности, а также создают характерный звук при движении. Бимбосфера-Котенок может быть прикреплена к веревке, что позволяет малышу катать его как дома, так и на улице. Яркая и насыщенная расцветка игрушки поднимет настроение и порадует как вашего ребенка, так и окружающих. Материал изготовления - качественный пластик, который не вызывает аллергических реакций и безопасен для ребенка. Игрушка соответствует всем необходимым требованиям и нормам качества. Бимбосфера-Котенок способствует физическому развитию малыша, помогает сделать первые шаги и освоить навыки ходьбы. Развивает координацию движений и способность ориентироваться в пространстве. Игрушка подходит для детей от 1 года и старше.
Бимбосфера-"Котенок" (в сеточке) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бимбосфера-"Котенок" (в сеточке)