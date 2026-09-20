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Характеристики
Тип товара
Набор для творчества
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662049
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холст на подрамнике, разноцветные стразы, шаблон-инструкция
Особенности
самоклеющаяся
Дополнительно
деревянный подрамник
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
26х21х3
Вес, г.
200
Описание товара Аппликация из страз Фантазёр "Счастье" Блестящее искусство
Набор для творчества Фантазёр Аппликация из страз Фантазёр Счастье Блестящее искусство 257508 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Красочное панно из цветных деталей это превосходный набор для творчества и развития мелкой моторики. Не требует ножниц и клея, все детали на самоклеящейся основе. Творчество важно для развития ребенка и формирования его эстетического вкуса. Создать настоящее произведение искусства можно не выходя из дома своими руками. Аппликации из ярких деталей отличный подарок малышам и способ весело и увлекательно провести время. Такой вид творчества развивает мышление, внимание, зрительное восприятие и усидчивость. Создание яркой картины подарит ребенку массу приятных эмоций и позволит интересно провести время. В результате получится красочное изделие, которое можно подарить родным или украсить им детскую комнату.
холст на подрамнике, разноцветные стразы, шаблон-инструкция
Особенности
самоклеющаяся
Дополнительно
деревянный подрамник
Страна производитель
Россия
Описание
Набор для творчества Фантазёр Аппликация из страз Фантазёр Счастье Блестящее искусство 257508 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Красочное панно из цветных деталей это превосходный набор для творчества и развития мелкой моторики. Не требует ножниц и клея, все детали на самоклеящейся основе. Творчество важно для развития ребенка и формирования его эстетического вкуса. Создать настоящее произведение искусства можно не выходя из дома своими руками. Аппликации из ярких деталей отличный подарок малышам и способ весело и увлекательно провести время. Такой вид творчества развивает мышление, внимание, зрительное восприятие и усидчивость. Создание яркой картины подарит ребенку массу приятных эмоций и позволит интересно провести время. В результате получится красочное изделие, которое можно подарить родным или украсить им детскую комнату.
Аппликация из страз Фантазёр "Счастье" Блестящее искусство - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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