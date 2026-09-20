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Аппликация Десятое Королевство "Набор елочных украшений"2. Набор для творчества купить с доставкой в Москве
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Аппликация Десятое Королевство "Набор елочных украшений"2. Набор для творчества

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Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 1
Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 2
Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 3
Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 4
Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 5
Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 6
Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 7
Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 8
Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 9
Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 10
Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 11
Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 12
Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творчества
  • Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 1
  • Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 2
  • Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 3
  • Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 4
  • Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 5
  • Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 6
  • Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 7
  • Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 8
  • Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 9
  • Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 10
  • Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 11
  • Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 12
  • Аппликация Десятое Королевство &quot;Набор елочных украшений&quot;2. Набор для творчества - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662031
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Характеристики

Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
аппликация
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
17х3х1
Вес, г.
40

Описание товара Аппликация Десятое Королевство "Набор елочных украшений"2. Набор для творчества

Набор для творчества Десятое Королевство Аппликация Набор елочных украшений 2 3661 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Украшение новогодней ёлки – целый ритуал, в котором принимает участие вся семья. Сверкающие нарядные игрушки создают праздничное настроение, но наиболее ценными являются украшения, сделанные руками ребенка. Набор для детского творчества аппликация «Набор елочных украшений 2» состоит из 4 двусторонних цветных картонных игрушек в виде двух шаров разной формы, ёлки и колокольчика. Ребенку необходимо украсить их объемными самоклеящимися квадратиками и стразами. Этот процесс превосходно разовьет моторику неловких пальчиков и стимулирует творческие наклонности.

Отзывы о товаре Аппликация Десятое Королевство "Набор елочных украшений"2. Набор для творчества




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Характеристики
Бренд
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
аппликация
Страна производитель
Россия
Описание
Набор для творчества Десятое Королевство Аппликация Набор елочных украшений 2 3661 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Украшение новогодней ёлки – целый ритуал, в котором принимает участие вся семья. Сверкающие нарядные игрушки создают праздничное настроение, но наиболее ценными являются украшения, сделанные руками ребенка. Набор для детского творчества аппликация «Набор елочных украшений 2» состоит из 4 двусторонних цветных картонных игрушек в виде двух шаров разной формы, ёлки и колокольчика. Ребенку необходимо украсить их объемными самоклеящимися квадратиками и стразами. Этот процесс превосходно разовьет моторику неловких пальчиков и стимулирует творческие наклонности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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