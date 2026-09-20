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Характеристики
Тип товара
Набор для творчества
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662031
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Описание товара Аппликация Десятое Королевство "Набор елочных украшений"2. Набор для творчества
Набор для творчества Десятое Королевство Аппликация Набор елочных украшений 2 3661 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Украшение новогодней ёлки – целый ритуал, в котором принимает участие вся семья. Сверкающие нарядные игрушки создают праздничное настроение, но наиболее ценными являются украшения, сделанные руками ребенка. Набор для детского творчества аппликация «Набор елочных украшений 2» состоит из 4 двусторонних цветных картонных игрушек в виде двух шаров разной формы, ёлки и колокольчика. Ребенку необходимо украсить их объемными самоклеящимися квадратиками и стразами. Этот процесс превосходно разовьет моторику неловких пальчиков и стимулирует творческие наклонности.
Набор для творчества Десятое Королевство Аппликация Набор елочных украшений 2 3661 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Украшение новогодней ёлки – целый ритуал, в котором принимает участие вся семья. Сверкающие нарядные игрушки создают праздничное настроение, но наиболее ценными являются украшения, сделанные руками ребенка. Набор для детского творчества аппликация «Набор елочных украшений 2» состоит из 4 двусторонних цветных картонных игрушек в виде двух шаров разной формы, ёлки и колокольчика. Ребенку необходимо украсить их объемными самоклеящимися квадратиками и стразами. Этот процесс превосходно разовьет моторику неловких пальчиков и стимулирует творческие наклонности.
Аппликация Десятое Королевство "Набор елочных украшений"2. Набор для творчества - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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