Альбом для рисования Апплика "Супер-роботы" 12 листов
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Альбом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662009
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Альбом
Тип товара
альбом для рисования
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
29х20х1
Вес, г.
45
Описание товара Альбом для рисования Апплика "Супер-роботы" 12 листов
Альбом Апплика Супер-роботы 12 листов С0223-63 прекрасное поле деятельности для открытия творческого потенциала ребенка. Воспитывает усидчивость и терпение. Подходит для школьных занятий.
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Альбом Апплика Супер-роботы 12 листов С0223-63 прекрасное поле деятельности для открытия творческого потенциала ребенка. Воспитывает усидчивость и терпение. Подходит для школьных занятий.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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