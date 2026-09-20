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Машинки Совтехстром самосвал "Мамонт" (в мешке) купить с доставкой в Москве
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Машинки Совтехстром самосвал "Мамонт" (в мешке)

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Машинки Совтехстром самосвал &quot;Мамонт&quot; (в мешке) - фото 1
Машинки Совтехстром самосвал &quot;Мамонт&quot; (в мешке) - фото 2
Машинки Совтехстром самосвал &quot;Мамонт&quot; (в мешке) - фото 3
Машинки Совтехстром самосвал &quot;Мамонт&quot; (в мешке) - фото 4
Машинки Совтехстром самосвал &quot;Мамонт&quot; (в мешке) - фото 5
Машинки Совтехстром самосвал &quot;Мамонт&quot; (в мешке) - фото 6
Машинки Совтехстром самосвал &quot;Мамонт&quot; (в мешке) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
  • Машинки Совтехстром самосвал &quot;Мамонт&quot; (в мешке) - фото 1
  • Машинки Совтехстром самосвал &quot;Мамонт&quot; (в мешке) - фото 2
  • Машинки Совтехстром самосвал &quot;Мамонт&quot; (в мешке) - фото 3
  • Машинки Совтехстром самосвал &quot;Мамонт&quot; (в мешке) - фото 4
  • Машинки Совтехстром самосвал &quot;Мамонт&quot; (в мешке) - фото 5
  • Машинки Совтехстром самосвал &quot;Мамонт&quot; (в мешке) - фото 6
  • Машинки Совтехстром самосвал &quot;Мамонт&quot; (в мешке) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661977
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Характеристики

Бренд
Совтехстром
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х45х37
Вес, кг.
3.75

Описание товара Машинки Совтехстром самосвал "Мамонт" (в мешке)

Игрушка от бренда Совтехстром Самосвал Мамонт (в мешке) У437 несомненно понравится вашему ребенку. Игрушка Автомобиль-самосвал «Мамонт» – пластмассовая игрушка, которую можно использовать как на улице, так и в доме. Машина большого размера с внушительным кузовом, в котором можно перевозить различные игрушки, песок. Кузов машины откидывается, как у настоящего самосвала. Машина оснащена 3 осями (3 пары колес). Игрушка изготовлена из высококачественных материалов. Изделие проверено на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза и имеет сертификацию ЕАС.

Отзывы о товаре Машинки Совтехстром самосвал "Мамонт" (в мешке)




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Характеристики
Бренд
Совтехстром
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Совтехстром Самосвал Мамонт (в мешке) У437 несомненно понравится вашему ребенку. Игрушка Автомобиль-самосвал «Мамонт» – пластмассовая игрушка, которую можно использовать как на улице, так и в доме. Машина большого размера с внушительным кузовом, в котором можно перевозить различные игрушки, песок. Кузов машины откидывается, как у настоящего самосвала. Машина оснащена 3 осями (3 пары колес). Игрушка изготовлена из высококачественных материалов. Изделие проверено на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза и имеет сертификацию ЕАС.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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