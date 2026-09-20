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Игрушка-раскраска Lori 3D Art "Забавный снеговик" купить с доставкой в Москве
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Игрушка-раскраска Lori 3D Art "Забавный снеговик"

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Игрушка-раскраска Lori 3D Art &quot;Забавный снеговик&quot; - фото 1
Игрушка-раскраска Lori 3D Art &quot;Забавный снеговик&quot; - фото 2
Игрушка-раскраска Lori 3D Art &quot;Забавный снеговик&quot; - фото 3
Игрушка-раскраска Lori 3D Art &quot;Забавный снеговик&quot; - фото 4
Игрушка-раскраска Lori 3D Art &quot;Забавный снеговик&quot; - фото 5
Игрушка-раскраска Lori 3D Art &quot;Забавный снеговик&quot; - фото 6
Игрушка-раскраска Lori 3D Art &quot;Забавный снеговик&quot; - фото 7
Игрушка-раскраска Lori 3D Art &quot;Забавный снеговик&quot; - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творчества
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  • Игрушка-раскраска Lori 3D Art &quot;Забавный снеговик&quot; - фото 2
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  • Игрушка-раскраска Lori 3D Art &quot;Забавный снеговик&quot; - фото 4
  • Игрушка-раскраска Lori 3D Art &quot;Забавный снеговик&quot; - фото 5
  • Игрушка-раскраска Lori 3D Art &quot;Забавный снеговик&quot; - фото 6
  • Игрушка-раскраска Lori 3D Art &quot;Забавный снеговик&quot; - фото 7
  • Игрушка-раскраска Lori 3D Art &quot;Забавный снеговик&quot; - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661870
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Характеристики

Бренд
LORI.
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
игрушка раскраска
Материал
пенополиуритан
Комплектация
игрушка, акриловые краски 6 цветов, кисть, наждачная бумага
Особенности
объемная
Дополнительно
6 цветов
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
13х8х1
Вес, г.
73

Описание товара Игрушка-раскраска Lori 3D Art "Забавный снеговик"

Набор для творчества Lori Игрушка-раскраска Забавный снеговик ИР-019 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Набор предполагает роспись 3D-фигурки, выполненной из уникального материала — пенополиуритана. Благодаря свойствам материала фигурка получается очень легкой, малышу удобно будет держать ее в руках, и прочной, что обеспечит сохранность объемной раскраски.

Отзывы о товаре Игрушка-раскраска Lori 3D Art "Забавный снеговик"




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Характеристики
Бренд
LORI.
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
игрушка раскраска
Материал
пенополиуритан
Комплектация
игрушка, акриловые краски 6 цветов, кисть, наждачная бумага
Особенности
объемная
Дополнительно
6 цветов
Страна производитель
Россия
Описание
Набор для творчества Lori Игрушка-раскраска Забавный снеговик ИР-019 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Набор предполагает роспись 3D-фигурки, выполненной из уникального материала — пенополиуритана. Благодаря свойствам материала фигурка получается очень легкой, малышу удобно будет держать ее в руках, и прочной, что обеспечит сохранность объемной раскраски.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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