217012 Глина для лепки (красная 330 гр) /40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творчества
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661819
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
набор для творчества
Материал
глина
Комплектация
глина, упаковка
Дополнительно
вес глины 330 г
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
150
Описание товара 217012 Глина для лепки (красная 330 гр) /40
Набор для творчества Фантазёр Глина для лепки (красная 330 гр) /40 217012 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Глина для лепки предназначена для лепки глиняной игрушки, изделий художественного промысла, изготовления посуды и других керамических изделий. Подлежит обжигу. Работа с глиной способствует развитию речи, воображения, моторики и пространственного мышления.
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Бренд
Тип товара
Набор для творчества
Тип товара
набор для творчества
Материал
глина
Комплектация
глина, упаковка
Дополнительно
вес глины 330 г
Страна производитель
Россия
Набор для творчества Фантазёр Глина для лепки (красная 330 гр) /40 217012 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость и терпение. Глина для лепки предназначена для лепки глиняной игрушки, изделий художественного промысла, изготовления посуды и других керамических изделий. Подлежит обжигу. Работа с глиной способствует развитию речи, воображения, моторики и пространственного мышления.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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217012 Глина для лепки (красная 330 гр) /40 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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