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СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE купить с доставкой в Москве
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СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE

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СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 1
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СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 3
СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 4
СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 5
СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 6
СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 7
СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 8
СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 9
СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 10
СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 11
СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 12
СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 13
СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 14
СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
  • СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 1
  • СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 2
  • СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 3
  • СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 4
  • СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 5
  • СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 6
  • СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 7
  • СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 8
  • СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 9
  • СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 10
  • СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 11
  • СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 12
  • СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 13
  • СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 14
  • СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661605
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Система водяного охлаждения
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
дополнительный вентилятор в водоблоке
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
29.85
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х14х5
Вес, кг.
3

Описание товара СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE

Система охлаждения ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE оснащена 3-секционным радиатором из алюминия, к которому прикреплены три 120-мм вентилятора. Это обеспечивает быстрый отвод тепла от нагретого процессора. Благодаря рассеиваемой мощности в 350 Вт система охлаждения подходит для установки в производительные рабочие и игровые ПК. В медном водоблоке находится дополнительный вентилятор, что помогает быстро охладить процессор при высоких нагрузках. На корпусе водоблока имеется настраиваемая ARGB-подсветка. Вентиляторы системы охлаждения ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE оснащены гидродинамическими подшипниками, что обеспечивает их длительную и тихую работу. Скорость вращения лопастей регулируется автоматически в пределах 500 – 2000 об/мин. Помпа вращается со скоростью 2500 об/мин, при этом уровень шума составляет 25 дБ. Гибкие трубки длиной 465 мм имеют нейлоновую оплетку, что защищает их от повреждения. В комплекте предусмотрены все необходимые крепежные элементы и термопаста.

Отзывы о товаре СВО для процессора ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Система водяного охлаждения
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
дополнительный вентилятор в водоблоке
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
29.85
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE оснащена 3-секционным радиатором из алюминия, к которому прикреплены три 120-мм вентилятора. Это обеспечивает быстрый отвод тепла от нагретого процессора. Благодаря рассеиваемой мощности в 350 Вт система охлаждения подходит для установки в производительные рабочие и игровые ПК. В медном водоблоке находится дополнительный вентилятор, что помогает быстро охладить процессор при высоких нагрузках. На корпусе водоблока имеется настраиваемая ARGB-подсветка. Вентиляторы системы охлаждения ID-Cooling DASHFLOW 360 XT LITE WHITE оснащены гидродинамическими подшипниками, что обеспечивает их длительную и тихую работу. Скорость вращения лопастей регулируется автоматически в пределах 500 – 2000 об/мин. Помпа вращается со скоростью 2500 об/мин, при этом уровень шума составляет 25 дБ. Гибкие трубки длиной 465 мм имеют нейлоновую оплетку, что защищает их от повреждения. В комплекте предусмотрены все необходимые крепежные элементы и термопаста.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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