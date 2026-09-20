Многофункциональный инструмент DWE315-QS DeWalt
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Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661350
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
47х17х8
Вес, кг.
2.4
Описание товара Многофункциональный инструмент DWE315-QS DeWalt
Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315 оснащен эргономичной прорезиненной ручкой и используется для осуществления следующих работ: шлифовка, резка, пиление и абразивная очистка. Данное изделие укомплектовано документацией пользователя и тремя насадками: для распила дерева (в т. ч. с гвоздями), для шлифования и для очистки поверхности от различных материалов (насадка-скребок). Также в комплекте поставляются сменные листы для шлифования (25 штук), ключ-шестигранник и переходник для присоединения к пылесосу. Инструмент имеет подсветку.
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Курьерская доставка в Москве
Многофункциональный инструмент DeWalt DWE315 оснащен эргономичной прорезиненной ручкой и используется для осуществления следующих работ: шлифовка, резка, пиление и абразивная очистка. Данное изделие укомплектовано документацией пользователя и тремя насадками: для распила дерева (в т. ч. с гвоздями), для шлифования и для очистки поверхности от различных материалов (насадка-скребок). Также в комплекте поставляются сменные листы для шлифования (25 штук), ключ-шестигранник и переходник для присоединения к пылесосу. Инструмент имеет подсветку.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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