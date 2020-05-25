Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6
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Характеристики
Тип товара
Кондиционеры мобильные
Тип хладагента
R 290A
Мин. поддерживаемая температура °С
15 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
30
Макс. производительность обогрева, кВт
2.7
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%38 700 руб. 51 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661266
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кондиционеры мобильные
Тип хладагента
R 290A
Мин. поддерживаемая температура °С
15 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
воздуховыпускной шланг, документация, моющийся воздушный фильтр, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
30
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
50
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность обогрева, кВт
2.7
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.5
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1300
Номинальный ток, A
6
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
44
Высота внутреннего блока, см
71
Глубина внутреннего блока, см
33.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х48х47
Вес, кг.
31
Описание товара Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 способен поддерживать температуру в заданном диапазоне автоматически. Также он охлаждает или согревает воздух в помещении площадью до 30 м?, вентилирует или осушает его. Делать это он способен тихо благодаря наличию ночного режима работы. При необходимости можно задействовать таймер. Возможность дистанционного управления сочетается с наличием сенсорной панели и индикаторов. Electrolux EACM-12 GT/N6 укомплектован моющимся воздушным фильтром и воздуховодом.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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Бренд
Тип товара
Кондиционеры мобильные
Тип хладагента
R 290A
Мин. поддерживаемая температура °С
15 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
воздуховыпускной шланг, документация, моющийся воздушный фильтр, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
30
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
50
Развернуть
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность обогрева, кВт
2.7
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.5
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1300
Номинальный ток, A
6
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
44
Высота внутреннего блока, см
71
Глубина внутреннего блока, см
33.5
Страна производитель
Китай
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 способен поддерживать температуру в заданном диапазоне автоматически. Также он охлаждает или согревает воздух в помещении площадью до 30 м?, вентилирует или осушает его. Делать это он способен тихо благодаря наличию ночного режима работы. При необходимости можно задействовать таймер. Возможность дистанционного управления сочетается с наличием сенсорной панели и индикаторов. Electrolux EACM-12 GT/N6 укомплектован моющимся воздушным фильтром и воздуховодом.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Достоинства:
Превосходное соотношение цена/качество, рекомендую!
Недостатки:
Абсолютно нет!!
Комментарий:
Использую на работе в небольшом кабинете — охлаждает отлично. Есть режим вентиляции без охлаждения, что тоже удобно. Установка заняла всего 15 минут. Инструкция понятная, всё чётко расписано.
Достоинства:
Отличный мобильный кондиционер!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Приобрел для офиса — справляется на ура! Охлаждает помещение 30 кв.м за считанные минуты. Особенно порадовала функция осушения воздуха — в летнюю жару просто спасение. Шумит негромко, можно спокойно работать.
Достоинства:
Мощный помощник в жару!!
Недостатки:
Отсутствуют
Комментарий:
Брал для загородного дома — не прогадал! Три режима скорости обдува позволяют настроить комфортную температуру. Автоматическое поддержание температуры работает отлично. Сборка качественная, пластик приятный.
Достоинства:
Компактные размеры позволяют разместить где угодно, для меня это определенно плюс!
Недостатки:
Всем доволен
Комментарий:
Устанавливал в детской — безопасность на высоте. Есть защита от перегрева, таймер включения/выключения. Воздушный фильтр легко снимается и моется!
Достоинства:
Использую в спальне — очень доволен! )
Недостатки:
Не нашёл
Комментарий:
Тихий режим работает практически бесшумно, спится отлично. Управление через пульт удобное, все настройки интуитивно понятны. Экономичный расход электроэнергии.
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 GT/N6
Достоинства:
Превосходное соотношение цена/качество, рекомендую!
Недостатки:
Абсолютно нет!!
Комментарий:
Использую на работе в небольшом кабинете — охлаждает отлично. Есть режим вентиляции без охлаждения, что тоже удобно. Установка заняла всего 15 минут. Инструкция понятная, всё чётко расписано.
Достоинства:
Отличный мобильный кондиционер!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Приобрел для офиса — справляется на ура! Охлаждает помещение 30 кв.м за считанные минуты. Особенно порадовала функция осушения воздуха — в летнюю жару просто спасение. Шумит негромко, можно спокойно работать.
Достоинства:
Мощный помощник в жару!!
Недостатки:
Отсутствуют
Комментарий:
Брал для загородного дома — не прогадал! Три режима скорости обдува позволяют настроить комфортную температуру. Автоматическое поддержание температуры работает отлично. Сборка качественная, пластик приятный.
Достоинства:
Компактные размеры позволяют разместить где угодно, для меня это определенно плюс!
Недостатки:
Всем доволен
Комментарий:
Устанавливал в детской — безопасность на высоте. Есть защита от перегрева, таймер включения/выключения. Воздушный фильтр легко снимается и моется!
Достоинства:
Использую в спальне — очень доволен! )
Недостатки:
Не нашёл
Комментарий:
Тихий режим работает практически бесшумно, спится отлично. Управление через пульт удобное, все настройки интуитивно понятны. Экономичный расход электроэнергии.