Медиаплеер Hyundai H-DMP103 64Gb
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Характеристики
Тип товара
Медиаплеер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660729
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаплеер
Входы
AV (RCA)
Комплектация
плеер, пульт ДУ, документация, упаковка
Поддержка HD
4K UHD
Пульт ДУ
есть
Тип подключения
проводной
Тип устройства
медиаплеер
Формат видео на выходе
AVI, DAT, ISO, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, WMV
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
350
Описание товара Медиаплеер Hyundai H-DMP103 64Gb
Медиаплеер Hyundai H-DMP103 в компактном черном корпусе поддерживает видеоформат 2160p 4K UHD. Частота кадров при максимальном разрешении составляет 60 Гц. Для сетевых подключений устройства используются модуль Wi-Fi и порт Ethernet. В комплектацию медиаплеера Hyundai H-DMP103 входят пульт дистанционного управления с функцией обучения, кабель HDMI и адаптер питания.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Медиаплеер
Входы
AV (RCA)
Комплектация
плеер, пульт ДУ, документация, упаковка
Поддержка HD
4K UHD
Пульт ДУ
есть
Тип подключения
проводной
Тип устройства
медиаплеер
Формат видео на выходе
AVI, DAT, ISO, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, WMV
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Медиаплеер Hyundai H-DMP103 в компактном черном корпусе поддерживает видеоформат 2160p 4K UHD. Частота кадров при максимальном разрешении составляет 60 Гц. Для сетевых подключений устройства используются модуль Wi-Fi и порт Ethernet. В комплектацию медиаплеера Hyundai H-DMP103 входят пульт дистанционного управления с функцией обучения, кабель HDMI и адаптер питания.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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