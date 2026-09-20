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Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) купить с доставкой в Москве
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Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000)

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Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 1
Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 2
Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 3
Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 4
Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 5
Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 6
Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 7
Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 8
Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 9
Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 10
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Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 15
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Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 21
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Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 24
Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые приставки
  • Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 1
  • Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 2
  • Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 3
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  • Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 10
  • Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 11
  • Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 12
  • Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 13
  • Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 14
  • Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 15
  • Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 16
  • Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 17
  • Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 18
  • Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 19
  • Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 20
  • Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 21
  • Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 22
  • Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 23
  • Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 24
  • Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660661
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Характеристики

Бренд
PlayStation
Тип товара
Игровые приставки
Интерфейсы
USB Type-C
Комплектация
консоль, инструкция, упаковка
Максимальное разрешение
1920x1080
Тип консоли
портативная
Тип оперативной памяти
LPDDR4
Тип процессора
Snapdragon 680
Цвет
белый
Беспроводная связь
Wi-Fi
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х15
Вес, кг.
1.2

Описание товара Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000)

Портативное игровое устройство Sony PlayStation 5 Portal - это новое поколение игровых приставок от известного бренда Sony. Эта модель отличается своей портативностью, что позволяет наслаждаться любимыми играми где угодно и когда угодно. Устройство оснащено всеми необходимыми функциями для комфортного и увлекательного игрового процесса. Благодаря мощному процессору и большому объему памяти, вы сможете наслаждаться играми с высоким качеством графики и детализацией. Портативная приставка Sony PlayStation 5 Portal имеет множество преимуществ. Во-первых, она легкая и компактная, что позволяет брать ее с собой в путешествия или на отдых. Во-вторых, она поддерживает все необходимые функции, включая возможность подключения к интернету и загрузку новых игр. В-третьих, она совместима с большинством игровых контроллеров, что обеспечивает максимальное удобство и комфорт во время игры. В целом, портативное игровое устройство Sony PlayStation 5 Portal - это отличный выбор для тех, кто ценит качество, удобство и разнообразие в играх.



Смотрите также: Игровые контроллеры

Отзывы о товаре Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000)




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Характеристики
Бренд
PlayStation
Тип товара
Игровые приставки
Интерфейсы
USB Type-C
Комплектация
консоль, инструкция, упаковка
Максимальное разрешение
1920x1080
Тип консоли
портативная
Тип оперативной памяти
LPDDR4
Тип процессора
Snapdragon 680
Цвет
белый
Беспроводная связь
Wi-Fi
Страна производитель
Китай
Описание
Портативное игровое устройство Sony PlayStation 5 Portal - это новое поколение игровых приставок от известного бренда Sony. Эта модель отличается своей портативностью, что позволяет наслаждаться любимыми играми где угодно и когда угодно. Устройство оснащено всеми необходимыми функциями для комфортного и увлекательного игрового процесса. Благодаря мощному процессору и большому объему памяти, вы сможете наслаждаться играми с высоким качеством графики и детализацией. Портативная приставка Sony PlayStation 5 Portal имеет множество преимуществ. Во-первых, она легкая и компактная, что позволяет брать ее с собой в путешествия или на отдых. Во-вторых, она поддерживает все необходимые функции, включая возможность подключения к интернету и загрузку новых игр. В-третьих, она совместима с большинством игровых контроллеров, что обеспечивает максимальное удобство и комфорт во время игры. В целом, портативное игровое устройство Sony PlayStation 5 Portal - это отличный выбор для тех, кто ценит качество, удобство и разнообразие в играх.


Смотрите также: Игровые контроллеры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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