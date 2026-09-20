Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000)
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Характеристики
Описание товара Игровая консоль PlayStation Portal белый (CFIJ-18000)
Портативное игровое устройство Sony PlayStation 5 Portal - это новое поколение игровых приставок от известного бренда Sony. Эта модель отличается своей портативностью, что позволяет наслаждаться любимыми играми где угодно и когда угодно. Устройство оснащено всеми необходимыми функциями для комфортного и увлекательного игрового процесса. Благодаря мощному процессору и большому объему памяти, вы сможете наслаждаться играми с высоким качеством графики и детализацией. Портативная приставка Sony PlayStation 5 Portal имеет множество преимуществ. Во-первых, она легкая и компактная, что позволяет брать ее с собой в путешествия или на отдых. Во-вторых, она поддерживает все необходимые функции, включая возможность подключения к интернету и загрузку новых игр. В-третьих, она совместима с большинством игровых контроллеров, что обеспечивает максимальное удобство и комфорт во время игры. В целом, портативное игровое устройство Sony PlayStation 5 Portal - это отличный выбор для тех, кто ценит качество, удобство и разнообразие в играх.
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