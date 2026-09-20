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Игровая консоль Asus ROG Ally белый купить с доставкой в Москве
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Игровая консоль Asus ROG Ally белый

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые приставки
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  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 27
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 28
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 29
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 30
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 31
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 32
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 33
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 34
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 35
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 36
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 37
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 38
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 39
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 40
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 41
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 42
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 43
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 44
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 45
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 46
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 47
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 48
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 49
  • Игровая консоль Asus ROG Ally белый - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660648
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Игровые приставки
Дополнительно
2 динамика с технологией интеллектуального усилителя, Dolby Atmos, Hi-Res сертификация, Windows 11 Hom, частота обновления 120 Гц, яркость 500 кд/м.кв.
Интерфейсы
USB Type-C
Комплектация
игровая консоль, зарядное устройство, документация, упаковка
Максимальное разрешение
Full HD
Объем встроенной памяти, Гб
512
Объем оперативной памяти, МБ
16384
Особенности
защитное стекло Gorilla Glass Victus, подсветка Aura Sync, сканер отпечатков пальца, технология интеллектуального шумоподавления, триггеры с эффектом Холла
Тип консоли
портативная
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип процессора
AMD Ryzen Z1
Цвет
белый
Частота процессора, МГц
5100 МГц
Совместимость с играми
Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X
Поддержка внешних носителей
microSD
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х4
Вес, кг.
1.2

Описание товара Игровая консоль Asus ROG Ally белый

Портативная игровая консоль ASUS ROG Ally выполнена в эргономичном корпусе с удобным доступом к кнопкам управления. Она оснащена сенсорным FullHD экраном диагональю 7 дюймов с технологией FreeSync Premium и частотой обновления 120 Гц, что позволяет воспроизводить детализированную и плавную графику. Высокая производительность системы при запуске игр обеспечивается благодаря процессору AMD Ryzen Z1 Extreme с частотой 5100 МГц и 16 Гб оперативной памяти. Для создания коллекции игр предусмотрено 512 Гб памяти. Система охлаждения Zero Gravity с двумя вентиляторами поддерживает низкую температуру нагрева и работает тихо. Два динамика с интеллектуальным усилителем формируют насыщенное звучание. Для беспроводной синхронизации с устройствами есть технологии Wi-Fi и Bluetooth. Приложение ROG Armoury Crate SE позволяет получать доступ к играм и настройкам консоли. Подсветка Aura Sync с настраиваемой палитрой оттенков помогает погрузиться в игровой процесс с консолью ASUS ROG Ally.



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Отзывы о товаре Игровая консоль Asus ROG Ally белый




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Игровые приставки
Дополнительно
2 динамика с технологией интеллектуального усилителя, Dolby Atmos, Hi-Res сертификация, Windows 11 Hom, частота обновления 120 Гц, яркость 500 кд/м.кв.
Интерфейсы
USB Type-C
Комплектация
игровая консоль, зарядное устройство, документация, упаковка
Максимальное разрешение
Full HD
Объем встроенной памяти, Гб
512
Объем оперативной памяти, МБ
16384
Особенности
защитное стекло Gorilla Glass Victus, подсветка Aura Sync, сканер отпечатков пальца, технология интеллектуального шумоподавления, триггеры с эффектом Холла
Тип консоли
портативная
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип процессора
AMD Ryzen Z1
Развернуть
Цвет
белый
Частота процессора, МГц
5100 МГц
Совместимость с играми
Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X
Поддержка внешних носителей
microSD
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная игровая консоль ASUS ROG Ally выполнена в эргономичном корпусе с удобным доступом к кнопкам управления. Она оснащена сенсорным FullHD экраном диагональю 7 дюймов с технологией FreeSync Premium и частотой обновления 120 Гц, что позволяет воспроизводить детализированную и плавную графику. Высокая производительность системы при запуске игр обеспечивается благодаря процессору AMD Ryzen Z1 Extreme с частотой 5100 МГц и 16 Гб оперативной памяти. Для создания коллекции игр предусмотрено 512 Гб памяти. Система охлаждения Zero Gravity с двумя вентиляторами поддерживает низкую температуру нагрева и работает тихо. Два динамика с интеллектуальным усилителем формируют насыщенное звучание. Для беспроводной синхронизации с устройствами есть технологии Wi-Fi и Bluetooth. Приложение ROG Armoury Crate SE позволяет получать доступ к играм и настройкам консоли. Подсветка Aura Sync с настраиваемой палитрой оттенков помогает погрузиться в игровой процесс с консолью ASUS ROG Ally.


Смотрите также: Игровые контроллеры
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Доставка
Отзывы


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