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Характеристики
Тип товара
Геймпады
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
6 140 руб.
11 770
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660640
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Описание товара Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1J Camouflage
Геймпад беспроводной PlayStation DualSense CFI-ZCT1J в эффектном камуфляжно-сером цвете позволит геймеру испытать на себе захватывающее погружение в игровую реальность. Модель, ставшая обладательницей инновационных функций, переведет ощущения от прохождения любой игры на высокий уровень. оригинальный дизайн устройства гармонично сочетается с его оснащением, представленным динамическими адаптивными триггерами, реалистичной тактильной отдачей и встроенным микрофоном. Вместо вибромоторчиков используются парные приводы, позволяющие почувствовать физическую отдачу на действия в игре. Беспроводной геймпад PlayStation DualSense CFI-ZCT1J обеспечит взыскательного геймера реалистичными ощущениями при взаимодействии с окружением и предметами в игре за счет разного сопротивления и степени усилия триггеров. Почувствуйте удар по тормозам или натяжение тетивы, оказавшись непосредственным участником событий на экране. Разъем 3.5 mm jack и встроенный микрофон позволит общаться с друзьями во время игрового процесса.
Геймпад беспроводной PlayStation DualSense CFI-ZCT1J в эффектном камуфляжно-сером цвете позволит геймеру испытать на себе захватывающее погружение в игровую реальность. Модель, ставшая обладательницей инновационных функций, переведет ощущения от прохождения любой игры на высокий уровень. оригинальный дизайн устройства гармонично сочетается с его оснащением, представленным динамическими адаптивными триггерами, реалистичной тактильной отдачей и встроенным микрофоном. Вместо вибромоторчиков используются парные приводы, позволяющие почувствовать физическую отдачу на действия в игре. Беспроводной геймпад PlayStation DualSense CFI-ZCT1J обеспечит взыскательного геймера реалистичными ощущениями при взаимодействии с окружением и предметами в игре за счет разного сопротивления и степени усилия триггеров. Почувствуйте удар по тормозам или натяжение тетивы, оказавшись непосредственным участником событий на экране. Разъем 3.5 mm jack и встроенный микрофон позволит общаться с друзьями во время игрового процесса.
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