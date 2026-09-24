Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб.
В наличии
Код товара: 660423
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х2
Вес, г.
80
Описание товара Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный
Оригинальный защитный чехол Samsung Clear Case (EF-QA356CTEGRU) создан точно под размеры смартфона Galaxy A35. Изготовлен из качественного термопластичного полиуретана, который долго сохраняет прозрачность и не желтеет. Плотно облегает корпус, защищая его от потертостей, грязи и сколов при случайных падениях. Оставляет видимым изящный заводской цвет мобильного устройства.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Оригинальный защитный чехол Samsung Clear Case (EF-QA356CTEGRU) создан точно под размеры смартфона Galaxy A35. Изготовлен из качественного термопластичного полиуретана, который долго сохраняет прозрачность и не желтеет. Плотно облегает корпус, защищая его от потертостей, грязи и сколов при случайных падениях. Оставляет видимым изящный заводской цвет мобильного устройства.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол Samsung EF-QA356CTEGRU Clear Case для Galaxy A35 прозрачный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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