Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоприемники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660331
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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Радиоприемники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х15
Вес, кг.
1.06
Описание товара Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 белый
Радиоприемник SVEN SRP-505 – компактное переносное устройство с ручкой на корпусе, которое позволит прослушивать FM-радиостанции и аудиоконтент с других источников. Для проигрывания музыки на корпусе имеются слот под установку карты micro SD, порт USB, разъем AUX. Радиоприемник отличается аналоговой настройкой частоты, телескопической антенной и простым управлением. Динамик мощностью 3 Вт воспроизводит чистый насыщенный звук.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Sven
Тип товара
Радиоприемники
Страна производитель
Китай
Радиоприемник SVEN SRP-505 – компактное переносное устройство с ручкой на корпусе, которое позволит прослушивать FM-радиостанции и аудиоконтент с других источников. Для проигрывания музыки на корпусе имеются слот под установку карты micro SD, порт USB, разъем AUX. Радиоприемник отличается аналоговой настройкой частоты, телескопической антенной и простым управлением. Динамик мощностью 3 Вт воспроизводит чистый насыщенный звук.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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