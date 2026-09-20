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Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 белый купить с доставкой в Москве
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Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 белый

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Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 белый - фото 1
Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 белый - фото 2
Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 белый - фото 3
Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 белый - фото 4
Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 белый - фото 5
Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоприемники
  • Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 белый - фото 1
  • Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 белый - фото 2
  • Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 белый - фото 3
  • Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 белый - фото 4
  • Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 белый - фото 5
  • Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660331
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Радиоприемники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х15
Вес, кг.
1.06

Описание товара Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 белый

Радиоприемник SVEN SRP-505 – компактное переносное устройство с ручкой на корпусе, которое позволит прослушивать FM-радиостанции и аудиоконтент с других источников. Для проигрывания музыки на корпусе имеются слот под установку карты micro SD, порт USB, разъем AUX. Радиоприемник отличается аналоговой настройкой частоты, телескопической антенной и простым управлением. Динамик мощностью 3 Вт воспроизводит чистый насыщенный звук.

Отзывы о товаре Радиоприёмник SVEN АС SRP-505 белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Радиоприемники
Страна производитель
Китай
Описание
Радиоприемник SVEN SRP-505 – компактное переносное устройство с ручкой на корпусе, которое позволит прослушивать FM-радиостанции и аудиоконтент с других источников. Для проигрывания музыки на корпусе имеются слот под установку карты micro SD, порт USB, разъем AUX. Радиоприемник отличается аналоговой настройкой частоты, телескопической антенной и простым управлением. Динамик мощностью 3 Вт воспроизводит чистый насыщенный звук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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