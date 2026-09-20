Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
реноватор
Возможности
регулировка частоты колебаний
Кейс в комплекте
нет
Крепление листа
нет
Макс. частота вращения диска
0
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
20000 кол/мин
Потребляемая мощность
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659874
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
реноватор
Возможности
регулировка частоты колебаний
Дополнительная рукоятка
нет
Кейс в комплекте
нет
Крепление листа
нет
Макс. частота вращения диска
0
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
20000 кол/мин
Потребляемая мощность
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х16х8
Вес, кг.
1.72
Описание товара Инструмент многофункциональный RMT200S 5133001818 Ryobi
Перед Вами многофункциональный инструмент RYOBI RMT200S, который предназначен для беспрепятственного осуществления таких работ, как зачистка, полировка, резка по дереву, резка по металлу и шлифовка. В расширенную комплектацию аппарата включены три насадки, числе которых лезвие 1-1/18 дерево/металл, лезвие 3-1/2 дерево/металл, фирменный переходник для принадлежностей и прочие.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
реноватор
Возможности
регулировка частоты колебаний
Дополнительная рукоятка
нет
Кейс в комплекте
нет
Крепление листа
нет
Макс. частота вращения диска
0
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
20000 кол/мин
Потребляемая мощность
200
Страна производитель
Китай
Перед Вами многофункциональный инструмент RYOBI RMT200S, который предназначен для беспрепятственного осуществления таких работ, как зачистка, полировка, резка по дереву, резка по металлу и шлифовка. В расширенную комплектацию аппарата включены три насадки, числе которых лезвие 1-1/18 дерево/металл, лезвие 3-1/2 дерево/металл, фирменный переходник для принадлежностей и прочие.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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