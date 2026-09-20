Перфоратор KH7E 4935459609 AEG
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659811
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х46х19
Вес, кг.
12.27
Описание товара Перфоратор KH7E 4935459609 AEG
Перфоратор AEG KH 7 E применяется для выполнения операций по долблению, бурению и сверлению. Он оборудован двигателем, мощность которого составляет 1500 Вт. С соответствующими работами техника справляется не только максимально эффективно, но и без больших потерь времени. В процессе использования описываемый инструмент не доставляет никаких трудностей. Он обладает достаточно хорошо продуманной конструкцией и просто управляется. Тип патрона у этого агрегата sds-max. Количество оборотов и ударов в минуту при эксплуатации данной модели можно настраивать исходя из особенностей операций.
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Перфоратор AEG KH 7 E применяется для выполнения операций по долблению, бурению и сверлению. Он оборудован двигателем, мощность которого составляет 1500 Вт. С соответствующими работами техника справляется не только максимально эффективно, но и без больших потерь времени. В процессе использования описываемый инструмент не доставляет никаких трудностей. Он обладает достаточно хорошо продуманной конструкцией и просто управляется. Тип патрона у этого агрегата sds-max. Количество оборотов и ударов в минуту при эксплуатации данной модели можно настраивать исходя из особенностей операций.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
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Перфоратор KH7E 4935459609 AEG - данный товар вы можете купить по цене 81040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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