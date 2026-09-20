Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1100
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%21 600 руб. 28 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658449
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилка для рук
Питание
240 В
Материал
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
1100
Температура воздушного потока, °С
65
Габаритные размеры, мм
284х331х186
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х33х24
Вес, кг.
5.2
Описание товара Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1100
Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1100 НС-1352729 серии SmartDry – флагманская серия эталонных дизайнерских рукосушителей от Европейского бренда Electrolux, созданная на базе самых современных технологий! Рукосушители SmartDry не только максимально быстро и эффективно выполнят функции удаления влаги с рук, но и станут лаконичным украшением любого интерьера. Выполнена в антивандальном корпусе из высококачественной нержавеющей стали, что позволит устанавливать ее в многолюдных местах.
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Бренд
Тип товара
Сушилка для рук
Питание
240 В
Материал
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
1100
Температура воздушного потока, °С
65
Габаритные размеры, мм
284х331х186
Страна производитель
Китай
Рукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1100 НС-1352729 серии SmartDry – флагманская серия эталонных дизайнерских рукосушителей от Европейского бренда Electrolux, созданная на базе самых современных технологий! Рукосушители SmartDry не только максимально быстро и эффективно выполнят функции удаления влаги с рук, но и станут лаконичным украшением любого интерьера. Выполнена в антивандальном корпусе из высококачественной нержавеющей стали, что позволит устанавливать ее в многолюдных местах.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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