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Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) купить с доставкой в Москве
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Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002)

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Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - фото 1
Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - фото 2
Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - фото 3
Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - фото 4
Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - фото 5
Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - фото 6
Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - фото 7
Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - фото 8
Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - фото 9
Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - фото 10
Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
  • Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - фото 1
  • Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - фото 2
  • Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - фото 3
  • Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - фото 4
  • Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - фото 5
  • Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - фото 6
  • Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - фото 7
  • Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - фото 8
  • Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - фото 9
  • Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - фото 10
  • Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 656837
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002)
660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
22х10х2
Вес, г.
77

Описание товара Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002)

Baseus Magnetic Case - это серия элегантных кейсов Baseus. Продукция этой линейки отличается безупречным внешним видом и высоким комфортом использования. При изготовлении корпуса использован качественный поликарбонат. Это материал, который отличается стабильностью размеров, высокой жесткостью и неизменной формой при высоких температурах. Его достоинства были полностью использованы в конструкции этого корпуса. Чехол защищает корпус телефона от царапин и в случае падения устройства на землю поглощает большую часть энергии удара. Это сводит к минимуму возможность повреждения телефона и значительно продлевает срок его службы.

Отзывы о товаре Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Baseus Magnetic Case - это серия элегантных кейсов Baseus. Продукция этой линейки отличается безупречным внешним видом и высоким комфортом использования. При изготовлении корпуса использован качественный поликарбонат. Это материал, который отличается стабильностью размеров, высокой жесткостью и неизменной формой при высоких температурах. Его достоинства были полностью использованы в конструкции этого корпуса. Чехол защищает корпус телефона от царапин и в случае падения устройства на землю поглощает большую часть энергии удара. Это сводит к минимуму возможность повреждения телефона и значительно продлевает срок его службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Baseus Magnetic для iPhone 13 Transparent/прозрачный (ARCX000002) - купить по цене 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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