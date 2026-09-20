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Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355700221-01) купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355700221-01)

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Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355700221-01) - фото 1
Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355700221-01) - фото 2
Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355700221-01) - фото 3
Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355700221-01) - фото 4
Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355700221-01) - фото 5
Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355700221-01) - фото 6
Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355700221-01) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355700221-01) - фото 1
  • Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355700221-01) - фото 2
  • Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355700221-01) - фото 3
  • Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355700221-01) - фото 4
  • Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355700221-01) - фото 5
  • Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355700221-01) - фото 6
  • Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355700221-01) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656351
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х4
Вес, г.
150

Описание товара Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355700221-01)

Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355700221-01) MFI Нет Длина кабеля,м 2 Магнитный коннектор Нет Максимальный рабочий ток,А 2.4 Назначение для компьютера, для смартфонов и планшетов Одинаковый разъем с двух сторон Нет Оплетка TPE Разъемы Lightning, USB 2 Type-A Тип кабель Функции передача данных, питание устройств Цвет белый Вес, г 0.15

Отзывы о товаре Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355700221-01)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355700221-01) MFI Нет Длина кабеля,м 2 Магнитный коннектор Нет Максимальный рабочий ток,А 2.4 Назначение для компьютера, для смартфонов и планшетов Одинаковый разъем с двух сторон Нет Оплетка TPE Разъемы Lightning, USB 2 Type-A Тип кабель Функции передача данных, питание устройств Цвет белый Вес, г 0.15
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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