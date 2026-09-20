Флешка 512Gb SmartBuy M5 Silver SB512GBM5
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%8 690 руб. 10 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654531
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка 512Gb SmartBuy M5 Silver SB512GBM5
USB Flash Smartbuy M5 – флеш-накопитель экстра-класса, сочетающий в себе значительный (512 ГБ) объем и невероятно высокий уровень быстродействия. Модель обеспечивает скорость чтения до 550 МБ/с и скорость записи до 480 МБ/с. Устройство оптимально для перемещения больших массивов данных между компьютерами. Накопитель универсален: он может подключаться с использованием разъемов двух типов – USB Type-A и USB Type-C. Поддерживаемый стандарт – USB 3.2 Gen2. Пропускная способность такого USB-подключения равна 5 Гбит/с.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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USB Flash Smartbuy M5 – флеш-накопитель экстра-класса, сочетающий в себе значительный (512 ГБ) объем и невероятно высокий уровень быстродействия. Модель обеспечивает скорость чтения до 550 МБ/с и скорость записи до 480 МБ/с. Устройство оптимально для перемещения больших массивов данных между компьютерами. Накопитель универсален: он может подключаться с использованием разъемов двух типов – USB Type-A и USB Type-C. Поддерживаемый стандарт – USB 3.2 Gen2. Пропускная способность такого USB-подключения равна 5 Гбит/с.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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