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Батарейка литиевая Panasonic Lithium Power CR-2430EL/1B в блистере 1шт купить с доставкой в Москве
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Батарейка литиевая Panasonic Lithium Power CR-2430EL/1B в блистере 1шт

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Батарейка литиевая Panasonic Lithium Power CR-2430EL/1B в блистере 1шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653982
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Батарейка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
30

Описание товара Батарейка литиевая Panasonic Lithium Power CR-2430EL/1B в блистере 1шт

Батарейка Panasonic Lithium Power CR-2430 литиевая 1 штЛитиевые дисковые батарейки Lithium Power для обеспечения надежного и продолжительного электропитанияПреимущества продукта:- Экологичная технология производства - 0% добавленной ртути.- Длительный срок хранения до 10 лет.- Надежность работы в широком диапазоне температур (от -30 С до +60 С).- Обширный модельный ряд.- Широкая перекрестная таблица сравнений на блистере.- Компактный блистер.

Отзывы о товаре Батарейка литиевая Panasonic Lithium Power CR-2430EL/1B в блистере 1шт




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Батарейка
Страна производитель
Китай
Описание
Батарейка Panasonic Lithium Power CR-2430 литиевая 1 штЛитиевые дисковые батарейки Lithium Power для обеспечения надежного и продолжительного электропитанияПреимущества продукта:- Экологичная технология производства - 0% добавленной ртути.- Длительный срок хранения до 10 лет.- Надежность работы в широком диапазоне температур (от -30 С до +60 С).- Обширный модельный ряд.- Широкая перекрестная таблица сравнений на блистере.- Компактный блистер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейка литиевая Panasonic Lithium Power CR-2430EL/1B в блистере 1шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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