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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653957
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Описание товара Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDEC4BE AA 2000 4шт+кейс
Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDEC4BE - долговечные, готовые к работе сразу после покупки, экономичные и экологичные перерабатываемые аккумуляторы. Они могут быть полностью разряжены и снова заряжены до 2100 раз.Одной из ключевых отличий eneloop является высокая энергоотдача. Подавляющее большинство электронных устройств отключаются при снижении напряжения питания до 1,1В. Обычные никель-металлогидридные аккумуляторы равномерно теряют напряжение, в результате чего, достигают минимального уровня достаточно быстро. eneloop может удерживать напряжение практически на одном уровне долгое время или лишь перед полной разрядкой оно снижается.
Аккумуляторы Eneloop BK-3MCDEC4BE - долговечные, готовые к работе сразу после покупки, экономичные и экологичные перерабатываемые аккумуляторы. Они могут быть полностью разряжены и снова заряжены до 2100 раз.Одной из ключевых отличий eneloop является высокая энергоотдача. Подавляющее большинство электронных устройств отключаются при снижении напряжения питания до 1,1В. Обычные никель-металлогидридные аккумуляторы равномерно теряют напряжение, в результате чего, достигают минимального уровня достаточно быстро. eneloop может удерживать напряжение практически на одном уровне долгое время или лишь перед полной разрядкой оно снижается.
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