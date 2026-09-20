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Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806S купить с доставкой в Москве
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Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806S

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Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806S - фото 1
Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806S - фото 2
Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806S - фото 3
Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806S - фото 4
Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806S - фото 5
Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806S - фото 6
Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806S - фото 7
Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806S - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
  • Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806S - фото 1
  • Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806S - фото 2
  • Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806S - фото 3
  • Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806S - фото 4
  • Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806S - фото 5
  • Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806S - фото 6
  • Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806S - фото 7
  • Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806S - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653871
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.95х0.73х0.67х0.63х0.24
Вес, кг.
57.3

Описание товара Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806S

Штатив-колонна предназначен для работы профессиональных фотографов преимущественно в стационарных фотостудиях. Тяжелая базовая конструкция эффективно снижает воздействие внешней вибрации на съемку, обеспечивая стабильность цифровой фотокамеры. Подходит для установки широкоформатных камер, камер среднего формата, зеркальных DSLR камер.

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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Страна производитель
Китай
Описание
Штатив-колонна предназначен для работы профессиональных фотографов преимущественно в стационарных фотостудиях. Тяжелая базовая конструкция эффективно снижает воздействие внешней вибрации на съемку, обеспечивая стабильность цифровой фотокамеры. Подходит для установки широкоформатных камер, камер среднего формата, зеркальных DSLR камер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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