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Софтбокс Godox Knowled P600BHSS для P600 купить с доставкой в Москве
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Софтбокс Godox Knowled P600BHSS для P600

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Софтбокс Godox Knowled P600BHSS для P600 - фото 1
Софтбокс Godox Knowled P600BHSS для P600 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
  • Софтбокс Godox Knowled P600BHSS для P600 - фото 1
  • Софтбокс Godox Knowled P600BHSS для P600 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653867
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
цилиндрическая
Габаритные размеры, см
90x30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х10
Вес, г.
800

Описание товара Софтбокс Godox Knowled P600BHSS для P600

Софтбокс Godox Knowled P600BHSS для P600 – белый тканевый цилиндрический рассеиватель. Служит, чтобы смягчать и управлять распределением светового луча от осветителяGodox Knowled P600Bi, увеличивая угол распространения до 360° для равномерного освещения помещения.

Отзывы о товаре Софтбокс Godox Knowled P600BHSS для P600




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
цилиндрическая
Габаритные размеры, см
90x30
Страна производитель
Китай
Описание
Софтбокс Godox Knowled P600BHSS для P600 – белый тканевый цилиндрический рассеиватель. Служит, чтобы смягчать и управлять распределением светового луча от осветителяGodox Knowled P600Bi, увеличивая угол распространения до 360° для равномерного освещения помещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Софтбокс Godox Knowled P600BHSS для P600 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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