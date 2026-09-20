Моноблок Гравитон 23,8" М55И (М55И_151130)
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Характеристики
Тип товара
Моноблоки
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Объем оперативной памяти, МБ
16384
Операционная система
не установлена
Процессор
Intel
Разрешение экрана
1920x1080
Цвет
черный
Wi-Fi
802.11ax
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
106 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653636
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Моноблоки
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Дополнительно
клавиатура и мышь в комплекте
Камера
да
Количество ядер процессора
6
Максимальный объем оперативной памяти, МБ
32768
Объем оперативной памяти, МБ
16384
Операционная система
не установлена
Поверхность экрана
матовый
Процессор
Intel
Разрешение экрана
1920x1080
Тип оперативной памяти
DDR4
Цвет
черный
Частота работы процессора, ГГц
3
Технология экрана
IPS
Яркость
250 кд/м?
Wi-Fi
802.11ax
Объем видеопамяти
SMA
Серия процессора
Intel Core i5
Производитель процессора
Intel
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/с
Видео интерфейсы
HDMI
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
5
Объем накопителя, ГБ
512
Тип накопителя
SSD
Размеры в упаковке, см
63х51х18
Вес, кг.
6.86
Описание товара Моноблок Гравитон 23,8" М55И (М55И_151130)
Моноблок Гравитон М55И (23,8'/i5-12500/16GB/SSD512GB/WiFi/Kbu/Mu/No OS/WR3)** — это мощный и универсальный компьютер, который подойдёт для работы, учёбы и развлечений.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Моноблоки
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Дополнительно
клавиатура и мышь в комплекте
Камера
да
Количество ядер процессора
6
Максимальный объем оперативной памяти, МБ
32768
Объем оперативной памяти, МБ
16384
Операционная система
не установлена
Поверхность экрана
матовый
Процессор
Intel
Разрешение экрана
1920x1080
Развернуть
Тип оперативной памяти
DDR4
Цвет
черный
Частота работы процессора, ГГц
3
Технология экрана
IPS
Яркость
250 кд/м?
Wi-Fi
802.11ax
Объем видеопамяти
SMA
Серия процессора
Intel Core i5
Производитель процессора
Intel
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/с
Видео интерфейсы
HDMI
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
5
Объем накопителя, ГБ
512
Тип накопителя
SSD
Моноблок Гравитон М55И (23,8'/i5-12500/16GB/SSD512GB/WiFi/Kbu/Mu/No OS/WR3)** — это мощный и универсальный компьютер, который подойдёт для работы, учёбы и развлечений.
Моноблок Гравитон 23,8" М55И (М55И_151130) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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