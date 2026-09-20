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Батарейка Camelion G 5 BL-10 Mercury Free (AG5-BP10(0%Hg), 393A/LR754/193 для часов) (10 шт. в уп-ке) купить с доставкой в Москве
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Батарейка Camelion G 5 BL-10 Mercury Free (AG5-BP10(0%Hg), 393A/LR754/193 для часов) (10 шт. в уп-ке)

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Батарейка Camelion G 5 BL-10 Mercury Free (AG5-BP10(0%Hg), 393A/LR754/193 для часов) (10 шт. в уп-ке) - фото 1
Батарейка Camelion G 5 BL-10 Mercury Free (AG5-BP10(0%Hg), 393A/LR754/193 для часов) (10 шт. в уп-ке) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
  • Батарейка Camelion G 5 BL-10 Mercury Free (AG5-BP10(0%Hg), 393A/LR754/193 для часов) (10 шт. в уп-ке) - фото 1
  • Батарейка Camelion G 5 BL-10 Mercury Free (AG5-BP10(0%Hg), 393A/LR754/193 для часов) (10 шт. в уп-ке) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653280
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Характеристики

Бренд
Camelion
Тип товара
Батарейка
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
30

Описание товара Батарейка Camelion G 5 BL-10 Mercury Free (AG5-BP10(0%Hg), 393A/LR754/193 для часов) (10 шт. в уп-ке)

Алкалиновые (щелочные) батарейки — недорогие и надежные элементы питания, которые служат дольше солевых. Когда устройство, работающее на батарейках, имеет значительную мощность, то возникает необходимость в приобретении элементов питания, которые способны обеспечивать прибор необходимым током в течение длительного времени. Алкалиновые батарейки хорошо справляются с этой задачей, поэтому, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с солевыми, они пользуются большой популярностью у покупателей.

Отзывы о товаре Батарейка Camelion G 5 BL-10 Mercury Free (AG5-BP10(0%Hg), 393A/LR754/193 для часов) (10 шт. в уп-ке)




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Характеристики
Бренд
Camelion
Тип товара
Батарейка
Описание
Алкалиновые (щелочные) батарейки — недорогие и надежные элементы питания, которые служат дольше солевых. Когда устройство, работающее на батарейках, имеет значительную мощность, то возникает необходимость в приобретении элементов питания, которые способны обеспечивать прибор необходимым током в течение длительного времени. Алкалиновые батарейки хорошо справляются с этой задачей, поэтому, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с солевыми, они пользуются большой популярностью у покупателей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейка Camelion G 5 BL-10 Mercury Free (AG5-BP10(0%Hg), 393A/LR754/193 для часов) (10 шт. в уп-ке) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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