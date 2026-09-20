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Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 купить с доставкой в Москве
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Гладильный пресс Kitfort КТ-2607

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Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 1
Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 2
Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 3
Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 4
Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 5
Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 6
Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 7
Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 8
Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 9
Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 10
Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 11
Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 12
Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 13
Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 14
Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 15
Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 16
Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гладильные системы
  • Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 1
  • Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 2
  • Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 3
  • Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 4
  • Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 5
  • Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 6
  • Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 7
  • Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 8
  • Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 9
  • Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 10
  • Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 11
  • Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 12
  • Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 13
  • Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 14
  • Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 15
  • Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 16
  • Гладильный пресс Kitfort КТ-2607 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652678
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Гладильные системы
Длина шнура, м
1.7
Мощность, Вт
2200
Объём резервуара для воды
0.7
Особенности
дисплей
Подошва
нержавеющая сталь
Расход при подаче пара, г./мин.
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.08х0.65х0.32
Вес, кг.
18.4

Описание товара Гладильный пресс Kitfort КТ-2607

Гладильный пресс Kitfort KT-2607 выравнивает складки на текстильных изделиях за счет усиленного прессования с давлением около 50 кг и подачи пара. В конструкции прибора применяются мягкая гладильная доска и нагреваемая панель с антипригарным покрытием. Рабочая поверхность с размерами 990х280 ми упрощает уход за постельным бельем, шторами, брюками и другими изделиями. Пар подается автоматически из отверстий в верхней части прибора, когда она опускается. Эргономичные ручки-фиксаторы с боковых сторон отличаются удобством в пользовании. Панель управления с дисплеем позволяет установить один из 5 режимов с температурой от 60 до 185 °С. Встроенный резервуар для наполнения водой обладает емкостью 0.7 л. Специальный фильтр снижения жесткости воды помогает предотвратить появление накипи. Чехол на гладильной доске пресса Kitfort KT-2607 можно снимать и стирать.

Отзывы о товаре Гладильный пресс Kitfort КТ-2607




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Гладильные системы
Длина шнура, м
1.7
Мощность, Вт
2200
Объём резервуара для воды
0.7
Особенности
дисплей
Подошва
нержавеющая сталь
Расход при подаче пара, г./мин.
200
Страна производитель
Китай
Описание
Гладильный пресс Kitfort KT-2607 выравнивает складки на текстильных изделиях за счет усиленного прессования с давлением около 50 кг и подачи пара. В конструкции прибора применяются мягкая гладильная доска и нагреваемая панель с антипригарным покрытием. Рабочая поверхность с размерами 990х280 ми упрощает уход за постельным бельем, шторами, брюками и другими изделиями. Пар подается автоматически из отверстий в верхней части прибора, когда она опускается. Эргономичные ручки-фиксаторы с боковых сторон отличаются удобством в пользовании. Панель управления с дисплеем позволяет установить один из 5 режимов с температурой от 60 до 185 °С. Встроенный резервуар для наполнения водой обладает емкостью 0.7 л. Специальный фильтр снижения жесткости воды помогает предотвратить появление накипи. Чехол на гладильной доске пресса Kitfort KT-2607 можно снимать и стирать.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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