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Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D) купить с доставкой в Москве
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Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D)

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Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D) - фото 1
Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D) - фото 2
Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D) - фото 3
Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D) - фото 4
Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D) - фото 5
Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D) - фото 6
Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D) - фото 7
Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D) - фото 8
Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D) - фото 9
Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D) - фото 1
  • Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D) - фото 2
  • Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D) - фото 3
  • Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D) - фото 4
  • Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D) - фото 5
  • Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D) - фото 6
  • Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D) - фото 7
  • Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D) - фото 8
  • Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D) - фото 9
  • Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
2 140 руб.  3 638 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652618
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Характеристики

Бренд
Aqara
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
200

Описание товара Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D)

Управляйте светом, шторами и другими устройствами Умного дома через мини-кнопку Aqara. Положите около кровати и выключайте люстру, не вылезая из под одеяла. Или сделайте умный звонок — повесьте кнопку около двери и установите беззвучный режим на ночь, чтобы вас не беспокоили.. У обновлённой версии T1 с протоколом Zigbee 3.0 есть ряд преимуществ: она более энергоэффективная, то есть устройство проработает более 2-х лет на одной батарее, и быстрее по скорости отклика, чем предыдущая версия мини-кнопки. По размеру кнопка такого же осталась компактного размера и с тремя типами нажатия — одинарным, двойным и длительным. На каждое из трёх нажатий можно установить определённое действие. Когда вы нажмёте на кнопку, она передаст сигнал на Хаб, а он, в свою очередь, другому устройству. Например: — одинарное нажатие будет включать и выключать лампу около кровати. — двойное нажатие приглушит свет от люстры. — длительное нажатие закроет шторы. Работает на одной батарее CR2032 до двух лет. Когда батарея начнёт разряжаться, вам придёт уведомление на смартфон. Для работы датчика используется версия протокола Zigbee 3.0. Выключайте всё из кровати. Перед сном выключите одинарным нажатием свет, двойным — закройте шторы, а длительным — включите увлажнитель (для этого понадобится Хаб M2 или Камера Хаб G3). Умный дверной звонок. Пусть при коротком нажатии кнопка будет выполнять роль обычного звонка, а при двойном — включит свет в коридоре, когда вы заходите домой. Центр умного дома выполняет роль моста между устройствами Aqara и Wi-Fi роутером. Аксессуары Aqara подключаются по протоколу Zigbee, который разработан специально для Умного дома.

Отзывы о товаре Беспроводная кнопка AQARA T1 (WB-R02D)




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Характеристики
Бренд
Aqara
Описание
Управляйте светом, шторами и другими устройствами Умного дома через мини-кнопку Aqara. Положите около кровати и выключайте люстру, не вылезая из под одеяла. Или сделайте умный звонок — повесьте кнопку около двери и установите беззвучный режим на ночь, чтобы вас не беспокоили.. У обновлённой версии T1 с протоколом Zigbee 3.0 есть ряд преимуществ: она более энергоэффективная, то есть устройство проработает более 2-х лет на одной батарее, и быстрее по скорости отклика, чем предыдущая версия мини-кнопки. По размеру кнопка такого же осталась компактного размера и с тремя типами нажатия — одинарным, двойным и длительным. На каждое из трёх нажатий можно установить определённое действие. Когда вы нажмёте на кнопку, она передаст сигнал на Хаб, а он, в свою очередь, другому устройству. Например: — одинарное нажатие будет включать и выключать лампу около кровати. — двойное нажатие приглушит свет от люстры. — длительное нажатие закроет шторы. Работает на одной батарее CR2032 до двух лет. Когда батарея начнёт разряжаться, вам придёт уведомление на смартфон. Для работы датчика используется версия протокола Zigbee 3.0. Выключайте всё из кровати. Перед сном выключите одинарным нажатием свет, двойным — закройте шторы, а длительным — включите увлажнитель (для этого понадобится Хаб M2 или Камера Хаб G3). Умный дверной звонок. Пусть при коротком нажатии кнопка будет выполнять роль обычного звонка, а при двойном — включит свет в коридоре, когда вы заходите домой. Центр умного дома выполняет роль моста между устройствами Aqara и Wi-Fi роутером. Аксессуары Aqara подключаются по протоколу Zigbee, который разработан специально для Умного дома.
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