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Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) купить с доставкой в Москве
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Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393)

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Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 1
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 2
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 3
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 4
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 5
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 6
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 7
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 8
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 9
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 10
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 11
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 12
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 13
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 14
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 15
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 16
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 17
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 18
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 19
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 20
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 21
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 22
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 23
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 24
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 25
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 26
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 27
Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прочие аксесуары для планшетов
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 1
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 2
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 3
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 4
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 5
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 6
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 7
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 8
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 9
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 10
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 11
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 12
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 13
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 14
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 15
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 16
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 17
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 18
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 19
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 20
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 21
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 22
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 23
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 24
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 25
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 26
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 27
  • Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651083
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксесуары для планшетов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х4
Вес, г.
514

Описание товара Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393)

Изготовлена из алюминиевого сплава с утолщенным основанием, обеспечивающим превосходную стабильность и долговечность, особенно для больших планшетов, таких как iPad Pro 12.9. Легко складывается до компактных размеров для удобного хранения и путешествий, что делает его идеальным аксессуаром для поездок. Имеет подушечки с силиконовым покрытием, резиновые крючки и ножки, которые надежно удерживают планшеты на месте, предотвращая скольжение и царапины. Совместима с планшетами с диагональю от 4.7 до 13 дюймов, мобильными телефонами и электронными книгами.

Отзывы о товаре Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксесуары для планшетов
Страна производитель
Китай
Описание
Изготовлена из алюминиевого сплава с утолщенным основанием, обеспечивающим превосходную стабильность и долговечность, особенно для больших планшетов, таких как iPad Pro 12.9. Легко складывается до компактных размеров для удобного хранения и путешествий, что делает его идеальным аксессуаром для поездок. Имеет подушечки с силиконовым покрытием, резиновые крючки и ножки, которые надежно удерживают планшеты на месте, предотвращая скольжение и царапины. Совместима с планшетами с диагональю от 4.7 до 13 дюймов, мобильными телефонами и электронными книгами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1720 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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