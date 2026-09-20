Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прочие аксесуары для планшетов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651083
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Прочие аксесуары для планшетов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х4
Вес, г.
514
Описание товара Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393)
Изготовлена из алюминиевого сплава с утолщенным основанием, обеспечивающим превосходную стабильность и долговечность, особенно для больших планшетов, таких как iPad Pro 12.9. Легко складывается до компактных размеров для удобного хранения и путешествий, что делает его идеальным аксессуаром для поездок. Имеет подушечки с силиконовым покрытием, резиновые крючки и ножки, которые надежно удерживают планшеты на месте, предотвращая скольжение и царапины. Совместима с планшетами с диагональю от 4.7 до 13 дюймов, мобильными телефонами и электронными книгами.
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Изготовлена из алюминиевого сплава с утолщенным основанием, обеспечивающим превосходную стабильность и долговечность, особенно для больших планшетов, таких как iPad Pro 12.9. Легко складывается до компактных размеров для удобного хранения и путешествий, что делает его идеальным аксессуаром для поездок. Имеет подушечки с силиконовым покрытием, резиновые крючки и ножки, которые надежно удерживают планшеты на месте, предотвращая скольжение и царапины. Совместима с планшетами с диагональю от 4.7 до 13 дюймов, мобильными телефонами и электронными книгами.
Смотрите также: Защитные стекла, пленки для планшетов, Чехлы для планшетов
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Подставка UGREEN настольная складная для планшета (40393) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1720 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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