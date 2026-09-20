Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, в оплетке, белый (60130)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, в оплетке, белый (60130)
Благодаря интеллектуальному чипу и резистору 56 кОм этот зарядный кабель защищает аккумулятор вашего мобильного телефона и обеспечивает стабильную зарядку. Внешняя часть кабеля с нейлоновой оплеткой достаточно прочна и гибка, что делает кабели свободными от спутывания и износостойкими. Кабель рассчитан на 10000 циклов вставки/извлечений. Широкая совместимость: Samsung Galaxy S10 Plus S10e S9 S8 S8+ Note9 Note8, Samsung A50 A30 A20 A40 A60 M40 M20 M30, Galaxy Tab S3 9.7, Galaxy Fold, LG Q Stylo 4 Stylo 5, LG G5 G6 G7 G8 G8S ThinQ, LG Q7 V20 V30 V35 V40 V50, iPad Pro 11, 2018 iPad Pro 12.9, совместимость с GoPro Hero 5 hero 6 7 black, Nintendo Switch, Motorola One Vision, Moto G6 G7 Z4 Z3 X4, Moto Z Force, Moto z2 play, ZTE Axon 10 Pro, Alcatel 7, HTC 10 U12+, OnePlus 2, Huawei P9, Xiaomi Redmi Note 7 и др.
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