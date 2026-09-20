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Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, в оплетке, белый (60130) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, в оплетке, белый (60130)

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Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, в оплетке, белый (60130) - фото 1
Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, в оплетке, белый (60130) - фото 2
Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, в оплетке, белый (60130) - фото 3
Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, в оплетке, белый (60130) - фото 4
Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, в оплетке, белый (60130) - фото 5
Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, в оплетке, белый (60130) - фото 6
Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, в оплетке, белый (60130) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, в оплетке, белый (60130) - фото 1
  • Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, в оплетке, белый (60130) - фото 2
  • Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, в оплетке, белый (60130) - фото 3
  • Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, в оплетке, белый (60130) - фото 4
  • Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, в оплетке, белый (60130) - фото 5
  • Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, в оплетке, белый (60130) - фото 6
  • Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, в оплетке, белый (60130) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651069
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х1
Вес, г.
20

Описание товара Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, в оплетке, белый (60130)

Благодаря интеллектуальному чипу и резистору 56 кОм этот зарядный кабель защищает аккумулятор вашего мобильного телефона и обеспечивает стабильную зарядку. Внешняя часть кабеля с нейлоновой оплеткой достаточно прочна и гибка, что делает кабели свободными от спутывания и износостойкими. Кабель рассчитан на 10000 циклов вставки/извлечений. Широкая совместимость: Samsung Galaxy S10 Plus S10e S9 S8 S8+ Note9 Note8, Samsung A50 A30 A20 A40 A60 M40 M20 M30, Galaxy Tab S3 9.7, Galaxy Fold, LG Q Stylo 4 Stylo 5, LG G5 G6 G7 G8 G8S ThinQ, LG Q7 V20 V30 V35 V40 V50, iPad Pro 11, 2018 iPad Pro 12.9, совместимость с GoPro Hero 5 hero 6 7 black, Nintendo Switch, Motorola One Vision, Moto G6 G7 Z4 Z3 X4, Moto Z Force, Moto z2 play, ZTE Axon 10 Pro, Alcatel 7, HTC 10 U12+, OnePlus 2, Huawei P9, Xiaomi Redmi Note 7 и др.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, в оплетке, белый (60130)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря интеллектуальному чипу и резистору 56 кОм этот зарядный кабель защищает аккумулятор вашего мобильного телефона и обеспечивает стабильную зарядку. Внешняя часть кабеля с нейлоновой оплеткой достаточно прочна и гибка, что делает кабели свободными от спутывания и износостойкими. Кабель рассчитан на 10000 циклов вставки/извлечений. Широкая совместимость: Samsung Galaxy S10 Plus S10e S9 S8 S8+ Note9 Note8, Samsung A50 A30 A20 A40 A60 M40 M20 M30, Galaxy Tab S3 9.7, Galaxy Fold, LG Q Stylo 4 Stylo 5, LG G5 G6 G7 G8 G8S ThinQ, LG Q7 V20 V30 V35 V40 V50, iPad Pro 11, 2018 iPad Pro 12.9, совместимость с GoPro Hero 5 hero 6 7 black, Nintendo Switch, Motorola One Vision, Moto G6 G7 Z4 Z3 X4, Moto Z Force, Moto z2 play, ZTE Axon 10 Pro, Alcatel 7, HTC 10 U12+, OnePlus 2, Huawei P9, Xiaomi Redmi Note 7 и др.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN USB A Male - USB C Male, 3A, 0.5м, в оплетке, белый (60130) - купить по цене 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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