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Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) купить с доставкой в Москве
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Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289)

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Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 1
Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 2
Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 3
Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 4
Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 5
Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 6
Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 7
Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 8
Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 9
Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 10
Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 11
Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 12
Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 13
Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 14
Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки для ноутбуков
  • Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 1
  • Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 2
  • Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 3
  • Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 4
  • Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 5
  • Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 6
  • Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 7
  • Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 8
  • Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 9
  • Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 10
  • Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 11
  • Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 12
  • Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 13
  • Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 14
  • Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 530 руб.  2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651038
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х9х3
Вес, г.
303

Описание товара Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289)

Подставка для ноутбука UGREEN - это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером. Эта подставка прочная и надежная, изготовлена из алюминиевого сплава, что обеспечивает долговечность и устойчивость к повреждениям. Она имеет удобную конструкцию и силиконовые накладки, которые предотвращают скольжение ноутбука и защищают его от царапин. Подставка легко складывается и помещается в любую сумку или рюкзак, что делает ее удобной для путешествий. Вы можете регулировать высоту подставки по 5 уровням, чтобы подобрать идеальный уровень для вашего устройства и избежать проблем с усталостью шеи и глаз. Полая конструкция обеспечивает отличный отвод тепла, а угол наклона позволяет естественному потоку воздуха проходить через подставку. Кроме того, подставка подходит для большинства ноутбуков и планшетов и имеет широкий диапазон совместимости. Ее можно использовать для MacBook Pro, Air, iPad Pro, Mini, Dell, HP, Lenovo, Surface и других устройств. Эта подставка - отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и надежность при работе за компьютером!

Отзывы о товаре Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Описание
Подставка для ноутбука UGREEN - это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером. Эта подставка прочная и надежная, изготовлена из алюминиевого сплава, что обеспечивает долговечность и устойчивость к повреждениям. Она имеет удобную конструкцию и силиконовые накладки, которые предотвращают скольжение ноутбука и защищают его от царапин. Подставка легко складывается и помещается в любую сумку или рюкзак, что делает ее удобной для путешествий. Вы можете регулировать высоту подставки по 5 уровням, чтобы подобрать идеальный уровень для вашего устройства и избежать проблем с усталостью шеи и глаз. Полая конструкция обеспечивает отличный отвод тепла, а угол наклона позволяет естественному потоку воздуха проходить через подставку. Кроме того, подставка подходит для большинства ноутбуков и планшетов и имеет широкий диапазон совместимости. Ее можно использовать для MacBook Pro, Air, iPad Pro, Mini, Dell, HP, Lenovo, Surface и других устройств. Эта подставка - отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и надежность при работе за компьютером!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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