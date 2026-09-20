Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289)
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Характеристики
Описание товара Подставка алюминиевая раздвижная для ноутбука UGREEN (40289)
Подставка для ноутбука UGREEN - это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером. Эта подставка прочная и надежная, изготовлена из алюминиевого сплава, что обеспечивает долговечность и устойчивость к повреждениям. Она имеет удобную конструкцию и силиконовые накладки, которые предотвращают скольжение ноутбука и защищают его от царапин. Подставка легко складывается и помещается в любую сумку или рюкзак, что делает ее удобной для путешествий. Вы можете регулировать высоту подставки по 5 уровням, чтобы подобрать идеальный уровень для вашего устройства и избежать проблем с усталостью шеи и глаз. Полая конструкция обеспечивает отличный отвод тепла, а угол наклона позволяет естественному потоку воздуха проходить через подставку. Кроме того, подставка подходит для большинства ноутбуков и планшетов и имеет широкий диапазон совместимости. Ее можно использовать для MacBook Pro, Air, iPad Pro, Mini, Dell, HP, Lenovo, Surface и других устройств. Эта подставка - отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и надежность при работе за компьютером!
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