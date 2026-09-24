Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный
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Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
полиуретан, пластик
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
В наличии
Код товара: 650441
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Загружаем...
920 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
полиуретан, пластик
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
50
Описание товара Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный
Прозрачный чехол-накладка ITSKINS Spectrum Clear обеспечивает надежную защиту Samsung Galaxy S23 FE от повреждений при падениях. Изготовлен из комбинации гибкого термопластичного полиуретана и экологичного переработанного пластика. Аксессуар эффективно амортизирует удары благодаря фирменной технологии рассеивания энергии, сохраняя оригинальный дизайн и цвет вашего смартфона.
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Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
полиуретан, пластик
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Прозрачный чехол-накладка ITSKINS Spectrum Clear обеспечивает надежную защиту Samsung Galaxy S23 FE от повреждений при падениях. Изготовлен из комбинации гибкого термопластичного полиуретана и экологичного переработанного пластика. Аксессуар эффективно амортизирует удары благодаря фирменной технологии рассеивания энергии, сохраняя оригинальный дизайн и цвет вашего смартфона.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 920 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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