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Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный купить с доставкой в Москве
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Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный

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Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 1
Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 2
Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 3
Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 4
Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 5
Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 6
Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 7
Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
полиуретан, пластик
Цвет
прозрачный
  • Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 1
  • Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 2
  • Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 3
  • Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 4
  • Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 5
  • Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 6
  • Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 7
  • Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650441
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный
920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ItSkins
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
полиуретан, пластик
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный

Прозрачный чехол-накладка ITSKINS Spectrum Clear обеспечивает надежную защиту Samsung Galaxy S23 FE от повреждений при падениях. Изготовлен из комбинации гибкого термопластичного полиуретана и экологичного переработанного пластика. Аксессуар эффективно амортизирует удары благодаря фирменной технологии рассеивания энергии, сохраняя оригинальный дизайн и цвет вашего смартфона.

Отзывы о товаре Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ItSkins
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
полиуретан, пластик
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Прозрачный чехол-накладка ITSKINS Spectrum Clear обеспечивает надежную защиту Samsung Galaxy S23 FE от повреждений при падениях. Изготовлен из комбинации гибкого термопластичного полиуретана и экологичного переработанного пластика. Аксессуар эффективно амортизирует удары благодаря фирменной технологии рассеивания энергии, сохраняя оригинальный дизайн и цвет вашего смартфона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол-накладка ITSKINS SPECTRUM CLEAR для Samsung Galaxy S23FE, прозрачный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 920 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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