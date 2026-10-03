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Электронный теодолит CONDTROL iTeo 10 купить с доставкой в Москве
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Электронный теодолит CONDTROL iTeo 10

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Электронный теодолит CONDTROL iTeo 10 - фото 1
Электронный теодолит CONDTROL iTeo 10 - фото 2
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Электронный теодолит CONDTROL iTeo 10 - фото 5
Электронный теодолит CONDTROL iTeo 10 - фото 6
Электронный теодолит CONDTROL iTeo 10 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Теодолиты
  • Электронный теодолит CONDTROL iTeo 10 - фото 1
  • Электронный теодолит CONDTROL iTeo 10 - фото 2
  • Электронный теодолит CONDTROL iTeo 10 - фото 3
  • Электронный теодолит CONDTROL iTeo 10 - фото 4
  • Электронный теодолит CONDTROL iTeo 10 - фото 5
  • Электронный теодолит CONDTROL iTeo 10 - фото 6
  • Электронный теодолит CONDTROL iTeo 10 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649880
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Теодолиты
Время непрерывной работы
24 ч
Дисплей
есть
Дополнительно
подсветка дисплея, рукоятка для переноски
Единицы измерения
градусы
Максимальная рабочая температура
50
Минимальная рабочая температура
-20
Принцип работы
электронный
Увеличение, крат
30
Элементы питания
аккумулятор, 1х6B
Точность измерения углов
10 угл/сек
Изображение
прямое
Центрир
лазерный
Минимальное расстояние визирования
1.3
Диаметр объектива зрительной трубы
71
Угол поля зрения
1.3
Автоматическая компенсация
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х19х16
Вес, кг.
5

Описание товара Электронный теодолит CONDTROL iTeo 10

Электронный теодолит CONDTROL iTeo 10 – это неизменно высокое качество в сочетании с простотой работы. Теодолит не требует особых навыков для работы, лазерный отвес помогает быстро и точно установить прибор, два дисплея с подсветкой выводят значения горизонтальных и вертикальных углов, исключая ошибки снятия отсчета.Встроенный электронный компенсатор вертикального круга компенсирует отклонение вертикальной оси теодолита в пределах ±3’. Такая система позволяет не отвлекаться на постоянный контроль положения цилиндрического уровня и его ручную подстройку при проведении работ.

Отзывы о товаре Электронный теодолит CONDTROL iTeo 10




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Теодолиты
Время непрерывной работы
24 ч
Дисплей
есть
Дополнительно
подсветка дисплея, рукоятка для переноски
Единицы измерения
градусы
Максимальная рабочая температура
50
Минимальная рабочая температура
-20
Принцип работы
электронный
Увеличение, крат
30
Элементы питания
аккумулятор, 1х6B
Точность измерения углов
10 угл/сек
Развернуть
Изображение
прямое
Центрир
лазерный
Минимальное расстояние визирования
1.3
Диаметр объектива зрительной трубы
71
Угол поля зрения
1.3
Автоматическая компенсация
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Электронный теодолит CONDTROL iTeo 10 – это неизменно высокое качество в сочетании с простотой работы. Теодолит не требует особых навыков для работы, лазерный отвес помогает быстро и точно установить прибор, два дисплея с подсветкой выводят значения горизонтальных и вертикальных углов, исключая ошибки снятия отсчета.Встроенный электронный компенсатор вертикального круга компенсирует отклонение вертикальной оси теодолита в пределах ±3’. Такая система позволяет не отвлекаться на постоянный контроль положения цилиндрического уровня и его ручную подстройку при проведении работ.
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Доставка
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