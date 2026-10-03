Электронный теодолит CONDTROL iTeo 10
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Теодолиты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649880
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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Теодолиты
Время непрерывной работы
24 ч
Дисплей
есть
Дополнительно
подсветка дисплея, рукоятка для переноски
Единицы измерения
градусы
Максимальная рабочая температура
50
Минимальная рабочая температура
-20
Принцип работы
электронный
Увеличение, крат
30
Элементы питания
аккумулятор, 1х6B
Точность измерения углов
10 угл/сек
Изображение
прямое
Центрир
лазерный
Минимальное расстояние визирования
1.3
Диаметр объектива зрительной трубы
71
Угол поля зрения
1.3
Автоматическая компенсация
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х19х16
Вес, кг.
5
Описание товара Электронный теодолит CONDTROL iTeo 10
Электронный теодолит CONDTROL iTeo 10 – это неизменно высокое качество в сочетании с простотой работы. Теодолит не требует особых навыков для работы, лазерный отвес помогает быстро и точно установить прибор, два дисплея с подсветкой выводят значения горизонтальных и вертикальных углов, исключая ошибки снятия отсчета.Встроенный электронный компенсатор вертикального круга компенсирует отклонение вертикальной оси теодолита в пределах ±3’. Такая система позволяет не отвлекаться на постоянный контроль положения цилиндрического уровня и его ручную подстройку при проведении работ.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Condtrol
Тип товара
Теодолиты
Время непрерывной работы
24 ч
Дисплей
есть
Дополнительно
подсветка дисплея, рукоятка для переноски
Единицы измерения
градусы
Максимальная рабочая температура
50
Минимальная рабочая температура
-20
Принцип работы
электронный
Увеличение, крат
30
Элементы питания
аккумулятор, 1х6B
Точность измерения углов
10 угл/сек
Развернуть
Изображение
прямое
Центрир
лазерный
Минимальное расстояние визирования
1.3
Диаметр объектива зрительной трубы
71
Угол поля зрения
1.3
Автоматическая компенсация
Да
Страна производитель
Китай
Электронный теодолит CONDTROL iTeo 10 – это неизменно высокое качество в сочетании с простотой работы. Теодолит не требует особых навыков для работы, лазерный отвес помогает быстро и точно установить прибор, два дисплея с подсветкой выводят значения горизонтальных и вертикальных углов, исключая ошибки снятия отсчета.Встроенный электронный компенсатор вертикального круга компенсирует отклонение вертикальной оси теодолита в пределах ±3’. Такая система позволяет не отвлекаться на постоянный контроль положения цилиндрического уровня и его ручную подстройку при проведении работ.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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