Рулетка геодезическая 50 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетка геодезическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649550
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
50
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
на корпусе имеются вставки из термопластичной резины, измерительная лента изготовлена из стали, планетарный возвратный механизм имеет коэффициент передачи 3:1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, кг.
1.09
Описание товара Рулетка геодезическая 50 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix
Геодезическая рулетка Matrix PRO 31282 в закрытом корпусе, 50 м х 12,5 мм, со стальной лентой и односторонней шкалой, применяется для проведения замеров на открытых участках. Основной материал корпуса — поликарбонат с отличными показателями прочности, поэтому инструмент не сломается в случае ударов и падений. Рулетка оснащена кольцом-зацепом для удобства фиксации измерительной ленты на объекте. Пригодится во время строительных работ, обмеров садовых участков и дорог, обустройства территории.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
50
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
на корпусе имеются вставки из термопластичной резины, измерительная лента изготовлена из стали, планетарный возвратный механизм имеет коэффициент передачи 3:1
Страна производитель
Китай
Геодезическая рулетка Matrix PRO 31282 в закрытом корпусе, 50 м х 12,5 мм, со стальной лентой и односторонней шкалой, применяется для проведения замеров на открытых участках. Основной материал корпуса — поликарбонат с отличными показателями прочности, поэтому инструмент не сломается в случае ударов и падений. Рулетка оснащена кольцом-зацепом для удобства фиксации измерительной ленты на объекте. Пригодится во время строительных работ, обмеров садовых участков и дорог, обустройства территории.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Рулетка геодезическая 50 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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