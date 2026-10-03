Напильник, 200 мм, №2, трехгранный, сталь У13А Сибртех
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Характеристики
Описание товара Напильник, 200 мм, №2, трехгранный, сталь У13А Сибртех
Трехгранный напильник Сибртех 160627 из стали У13А, с полотном длиной 200 мм и насечкой №2, предназначен для опиливания металлических деталей и доводки их до нужного размера или формы. Используется после применения драчевого напильника. Инструмент оптимален для обработки пазов, граней, внутренних углов и треугольных отверстий. Пригодится профессионалу и любителю слесарного дела.
Преимущества
- Износостойкость — инструмент из высокоуглеродистой стали У13А подходит для длительного применения.
- Чистая обработка — режущая часть со средней насечкой №2 включает 13-25 зубьев на 10 мм длины и снимает до 0,08 мм металла, оставляя гладкую поверхность.
- Быстрый поиск нужного инструмента — на корпусе имеется гравировка с указанием номера насечки и марки стали.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Трехгранный напильник Сибртех 160627 из стали У13А, с полотном длиной 200 мм и насечкой №2, предназначен для опиливания металлических деталей и доводки их до нужного размера или формы. Используется после применения драчевого напильника. Инструмент оптимален для обработки пазов, граней, внутренних углов и треугольных отверстий. Пригодится профессионалу и любителю слесарного дела.
Преимущества
- Износостойкость — инструмент из высокоуглеродистой стали У13А подходит для длительного применения.
- Чистая обработка — режущая часть со средней насечкой №2 включает 13-25 зубьев на 10 мм длины и снимает до 0,08 мм металла, оставляя гладкую поверхность.
- Быстрый поиск нужного инструмента — на корпусе имеется гравировка с указанием номера насечки и марки стали.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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