Пароочиститель Kitfort КТ-9195
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пароочиститель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648103
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пароочиститель
Бойлер, л
0.35
Вид
ручной
Время нагрева до готовности к работе, сек
3
Время непрерывной работы
8-10 мин
Длина сетевого шнура
2.8
Дополнительный цвет
фиолетовый
Максимальная подача пара, г/мин
30
Максимальное давление пара, бар
3.5
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
1050
Намотка сетевого шнура
нет
Основной цвет
черный
Прочее
индикатор работы
Регулировка подачи пара
нет
Резервуар для воды, л
0.35
Серия
Kitfort КТ-9195
Функции и особенности
уборка интерьеров, полов и поверхностей, выдерживающих влагу и высокую температуру, а также для отпаривания тканей.
Щетки и насадки
струйная насадка, насадка для отпаривания, тряпка для отпаривания, насадка с резиновым скребком, нейлоновая щетка, угловая насадка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х20
Вес, кг.
1.9
Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-9195
Пароочиститель КТ-9195 способен заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Используя струю горячего пара, пароочиститель отлично очищает поверхности. Прибор удобен в использовании.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Пароочиститель
Бойлер, л
0.35
Вид
ручной
Время нагрева до готовности к работе, сек
3
Время непрерывной работы
8-10 мин
Длина сетевого шнура
2.8
Дополнительный цвет
фиолетовый
Максимальная подача пара, г/мин
30
Максимальное давление пара, бар
3.5
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
1050
Развернуть
Намотка сетевого шнура
нет
Основной цвет
черный
Прочее
индикатор работы
Регулировка подачи пара
нет
Резервуар для воды, л
0.35
Серия
Kitfort КТ-9195
Функции и особенности
уборка интерьеров, полов и поверхностей, выдерживающих влагу и высокую температуру, а также для отпаривания тканей.
Щетки и насадки
струйная насадка, насадка для отпаривания, тряпка для отпаривания, насадка с резиновым скребком, нейлоновая щетка, угловая насадка
Страна производитель
Китай
Пароочиститель КТ-9195 способен заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Используя струю горячего пара, пароочиститель отлично очищает поверхности. Прибор удобен в использовании.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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