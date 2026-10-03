Картридж лазерный Cactus CS-TN421BK TN-421BK черный (3000стр.) для Brother HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
В наличии
Код товара: 647913
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
720 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х10
Вес, г.
700
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TN421BK TN-421BK черный (3000стр.) для Brother HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW
Лазерный картридж Cactus CS-TN421BK (TN-421BK) черный для Brother HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW (3000 стр.).
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитТонер Картридж Cactus CS-CF533A пурпурный (900стр.) для HP LJ M1...
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитТонер Картридж Cactus CS-CF532A желтый (900стр.) для HP LJ M180n...
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитТонер Картридж Cactus CS-CF531A голубой (900стр.) для HP LJ M180...
-
В наличииЦена 690 руб. 1 100 руб.173 руб. в СплитТонер Картридж Cactus CS-CF226A черный для HP LJ M402d/M402n/M42...
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-C054Y желтый (1200стр.) для Canon LB...
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-C054M пурпурный (1200стр.) для Canon...
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-C054C голубой (1200стр.) для Canon L...
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-CF231A черный (5000стр.) для HP LJ M...
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TN217Y желтый (2300стр.) для Brother...
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TN217M пурпурный (2300стр.) для Brot...
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TN217C голубой (2300стр.) для Brothe...
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TN213Y желтый (1300стр.) для Brother...
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Лазерный картридж Cactus CS-TN421BK (TN-421BK) черный для Brother HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW (3000 стр.).
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж лазерный Cactus CS-TN421BK TN-421BK черный (3000стр.) для Brother HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW - по цене 720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-TN421BK TN-421BK черный (3000стр.) для Brother HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW