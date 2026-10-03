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Кабель VCOM USB2.0-repeater, Am-Af 25м (VUS7049-25M) купить с доставкой в Москве
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Кабель VCOM USB2.0-repeater, Am-Af 25м (VUS7049-25M)

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Кабель VCOM USB2.0-repeater, Am-Af 25м (VUS7049-25M) - фото 1
Кабель VCOM USB2.0-repeater, Am-Af 25м (VUS7049-25M) - фото 2
Кабель VCOM USB2.0-repeater, Am-Af 25м (VUS7049-25M) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
  • Кабель VCOM USB2.0-repeater, Am-Af 25м (VUS7049-25M) - фото 1
  • Кабель VCOM USB2.0-repeater, Am-Af 25м (VUS7049-25M) - фото 2
  • Кабель VCOM USB2.0-repeater, Am-Af 25м (VUS7049-25M) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647590
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Характеристики

Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Длина провода
25
Разъем подключения
USB 2.0 Type-A, USB 2.0 Type-A
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
34х27х5
Вес, г.
935

Описание товара Кабель VCOM USB2.0-repeater, Am-Af 25м (VUS7049-25M)

Удлинитель USB 2.0 активный VCOM 25 метров кабель 2 фильтра M F прозрачная оплётка (VUS7049-25M) Кабель удлинительный активный USB 2.0 применяется в тех случаях, когда длина стандартного USB кабеля недостаточна Не рекомендуется использовать данный кабель для подключения устройств со сравнительно высоким энергопотреблением (таких, как внешние HDD, сотовые модемы и т.д.) Кабель подходит для устройств с низким энергопотреблением (мыши, клавиатуры, геймпад и джойстики, накопители USB Flash и т.п.) Технические характеристики USB2.0 5V 500mA Длина 25 метров

Отзывы о товаре Кабель VCOM USB2.0-repeater, Am-Af 25м (VUS7049-25M)




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Характеристики
Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Длина провода
25
Разъем подключения
USB 2.0 Type-A, USB 2.0 Type-A
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Описание
Удлинитель USB 2.0 активный VCOM 25 метров кабель 2 фильтра M F прозрачная оплётка (VUS7049-25M) Кабель удлинительный активный USB 2.0 применяется в тех случаях, когда длина стандартного USB кабеля недостаточна Не рекомендуется использовать данный кабель для подключения устройств со сравнительно высоким энергопотреблением (таких, как внешние HDD, сотовые модемы и т.д.) Кабель подходит для устройств с низким энергопотреблением (мыши, клавиатуры, геймпад и джойстики, накопители USB Flash и т.п.) Технические характеристики USB2.0 5V 500mA Длина 25 метров
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель VCOM USB2.0-repeater, Am-Af 25м (VUS7049-25M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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