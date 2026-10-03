Сканер Fujitsu fi-8170 (PA03810-B051)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканеры
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
216x355 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646939
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сканеры
Высота, см
17
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Особенности
высокое качество сканирования документов и фотографий
Разрешение
600x600 dpi
Разрешение (улучшенное)
1200x1200 dpi
Скорость сканирования
70 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
70 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
70 стр/мин
Совместимость
Linux, Windows
Тип источника света
светодиод (LED), RGB
Формат файла сканирования
DOCX, JPEG, JPEG2000, Multi-TIFF, PDF, PDF/A, PNG, PPT, TIFF, XLS
Ширина, см
16.3
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
216x355 мм
Интерфейс
Ethernet, USB
Питание от USB
да
Устройство автоподачи
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х24
Вес, кг.
5.5
Описание товара Сканер Fujitsu fi-8170 (PA03810-B051)
Сканер Fujitsu fi-8170 — результат эволюции ведущих устройств на рынке. Он сочетает в себе самые передовые технологии, разработанные для решения актуальных бизнес-задач и стимулирования устойчивого развития бизнеса.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
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Бренд
Тип товара
Сканеры
Высота, см
17
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Особенности
высокое качество сканирования документов и фотографий
Разрешение
600x600 dpi
Разрешение (улучшенное)
1200x1200 dpi
Скорость сканирования
70 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
70 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
70 стр/мин
Совместимость
Linux, Windows
Развернуть
Тип источника света
светодиод (LED), RGB
Формат файла сканирования
DOCX, JPEG, JPEG2000, Multi-TIFF, PDF, PDF/A, PNG, PPT, TIFF, XLS
Ширина, см
16.3
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
216x355 мм
Интерфейс
Ethernet, USB
Питание от USB
да
Устройство автоподачи
есть
Страна производитель
Китай
Сканер Fujitsu fi-8170 — результат эволюции ведущих устройств на рынке. Он сочетает в себе самые передовые технологии, разработанные для решения актуальных бизнес-задач и стимулирования устойчивого развития бизнеса.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
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