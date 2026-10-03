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Сканер Fujitsu fi-8250 (PA03810-B601) купить с доставкой в Москве
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Сканер Fujitsu fi-8250 (PA03810-B601)

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Сканер Fujitsu fi-8250 (PA03810-B601) - фото 1
Сканер Fujitsu fi-8250 (PA03810-B601) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканер
  • Сканер Fujitsu fi-8250 (PA03810-B601) - фото 1
  • Сканер Fujitsu fi-8250 (PA03810-B601) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646938
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Характеристики

Бренд
Fujitsu
Тип товара
Сканер
Размеры в упаковке, см
69х49х37
Вес, кг.
18

Описание товара Сканер Fujitsu fi-8250 (PA03810-B601)

Созданный для профессиональных рабочих процессов, сканер Fujitsu fi-8250 обеспечивает непревзойденную производительность. Быстрое двустороннее сканирование со скоростью до 50 страниц в минуту. Устройство автоматической подачи документов (АПД) на 100 страниц. Поддерживает проводные сетевые соединения USB 3.2 и Ethernet.

Отзывы о товаре Сканер Fujitsu fi-8250 (PA03810-B601)




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Характеристики
Бренд
Fujitsu
Тип товара
Сканер
Описание
Созданный для профессиональных рабочих процессов, сканер Fujitsu fi-8250 обеспечивает непревзойденную производительность. Быстрое двустороннее сканирование со скоростью до 50 страниц в минуту. Устройство автоматической подачи документов (АПД) на 100 страниц. Поддерживает проводные сетевые соединения USB 3.2 и Ethernet.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сканер Fujitsu fi-8250 (PA03810-B601) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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