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Кабель GreenConnect 5.0m HDMI версия 1.4, черный (GCR-HM410-5.0m) купить с доставкой в Москве
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Кабель GreenConnect 5.0m HDMI версия 1.4, черный (GCR-HM410-5.0m)

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Кабель GreenConnect 5.0m HDMI версия 1.4, черный (GCR-HM410-5.0m)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646660
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
5
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х4
Вес, г.
330

Описание товара Кабель GreenConnect 5.0m HDMI версия 1.4, черный (GCR-HM410-5.0m)

Кабель HDMI - это отличное решение для подключения домашней цифровой техники. Предназначен для передачи высококачественного цифрового видеосигнала с компьютера, ТВ, приставки или другого источника воспроизведения на телевизор, монитор или проектор. Кабель HDMI поддерживает разрешение высокой четкости UHD до 4К с частотой обновления 30Гц, позволяя наслаждаться яркой и красочной картинкой c 3D эффектами на большом экране. Имеет пропускную способность 10.2 Гбит/с. В кабеле объединены многие из современных технологий, такие как защита от копирования HDCP, высокоскоростная передача цифровых потоков TMDS, реверсивный звуковой канал ARС. Благодаря технологии HEC, подключенные устройства через HDMI могут получить доступ к сети интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Синхронизирует аудио- и видеосигналы, позволяя одновременно получать потрясающее изображение и звук. Кабель изготовлен из качественных и высокотехнологичных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки передает сигнал без задержек и искажений. Для надежной защиты от электромагнитных помех в кабеле использует двойное экранирование внутренних жил, обеспечивая качество сигнала на высшем уровне. Позолоченные коннекторы устойчивы к износу и не подвержены окислению. Внешняя изоляция из экологически чистого и прочного RoHS PVC пластика отлично защищает жилы от внешних повреждений и перегибов, гарантируя продолжительный срок службы и безопасность при использовании

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 5.0m HDMI версия 1.4, черный (GCR-HM410-5.0m)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
5
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель HDMI - это отличное решение для подключения домашней цифровой техники. Предназначен для передачи высококачественного цифрового видеосигнала с компьютера, ТВ, приставки или другого источника воспроизведения на телевизор, монитор или проектор. Кабель HDMI поддерживает разрешение высокой четкости UHD до 4К с частотой обновления 30Гц, позволяя наслаждаться яркой и красочной картинкой c 3D эффектами на большом экране. Имеет пропускную способность 10.2 Гбит/с. В кабеле объединены многие из современных технологий, такие как защита от копирования HDCP, высокоскоростная передача цифровых потоков TMDS, реверсивный звуковой канал ARС. Благодаря технологии HEC, подключенные устройства через HDMI могут получить доступ к сети интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Синхронизирует аудио- и видеосигналы, позволяя одновременно получать потрясающее изображение и звук. Кабель изготовлен из качественных и высокотехнологичных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки передает сигнал без задержек и искажений. Для надежной защиты от электромагнитных помех в кабеле использует двойное экранирование внутренних жил, обеспечивая качество сигнала на высшем уровне. Позолоченные коннекторы устойчивы к износу и не подвержены окислению. Внешняя изоляция из экологически чистого и прочного RoHS PVC пластика отлично защищает жилы от внешних повреждений и перегибов, гарантируя продолжительный срок службы и безопасность при использовании
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Кабель GreenConnect 5.0m HDMI версия 1.4, черный (GCR-HM410-5.0m) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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