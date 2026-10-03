Кабель GreenConnect 5.0m HDMI версия 1.4, черный (GCR-HM410-5.0m)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect 5.0m HDMI версия 1.4, черный (GCR-HM410-5.0m)
Кабель HDMI - это отличное решение для подключения домашней цифровой техники. Предназначен для передачи высококачественного цифрового видеосигнала с компьютера, ТВ, приставки или другого источника воспроизведения на телевизор, монитор или проектор. Кабель HDMI поддерживает разрешение высокой четкости UHD до 4К с частотой обновления 30Гц, позволяя наслаждаться яркой и красочной картинкой c 3D эффектами на большом экране. Имеет пропускную способность 10.2 Гбит/с. В кабеле объединены многие из современных технологий, такие как защита от копирования HDCP, высокоскоростная передача цифровых потоков TMDS, реверсивный звуковой канал ARС. Благодаря технологии HEC, подключенные устройства через HDMI могут получить доступ к сети интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Синхронизирует аудио- и видеосигналы, позволяя одновременно получать потрясающее изображение и звук. Кабель изготовлен из качественных и высокотехнологичных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки передает сигнал без задержек и искажений. Для надежной защиты от электромагнитных помех в кабеле использует двойное экранирование внутренних жил, обеспечивая качество сигнала на высшем уровне. Позолоченные коннекторы устойчивы к износу и не подвержены окислению. Внешняя изоляция из экологически чистого и прочного RoHS PVC пластика отлично защищает жилы от внешних повреждений и перегибов, гарантируя продолжительный срок службы и безопасность при использовании
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